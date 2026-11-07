به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست تخصصی روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان حضور پیدا کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید میناب و لامرد، گفت: حمله به مدارس و شهادت دانش‌آموزان و معلمان، جنایتی فجیع و دردناک بود و باید یاد و خاطره این شهدا و خانواده‌های آنان برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران و جهان زنده بماند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی افزود: هیچ‌کس نباید انسان را در هیچ شرایطی از این حق حیاتی محروم کند. آموزش، زیربنای رشد فردی، سلامت جسمی و روانی، رفاه و سعادت انسان است و میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، تأثیر مستقیمی بر آینده افراد و توسعه کشور دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی به‌سادگی قابل محاسبه نیست، تصریح کرد: خسارت ناشی از تخریب یک ساختمان را می‌توان برآورد کرد، اما خسارت‌های تربیتی و آموزشی قابل قیمت‌گذاری نیست؛ چراکه با تعطیلی مدارس، فرصت تربیت و رشد انسان‌ها از دست می‌رود.

کاظمی ادامه داد: تجربه تعطیلی مدارس در دوران کرونا و همچنین تعطیلی‌های ناشی از بحران‌های مختلف نشان داد که وقفه در آموزش می‌تواند خسارت‌های عمیقی به همراه داشته باشد؛ بنابراین دولت باید در شرایط جنگ و بحران مراقبت کند که نظام آموزشی دچار آسیب نشود.

وی با قدردانی از حمایت رئیس‌جمهور و دولت، به‌ویژه بهروز آذر، از تصویب چارچوب‌های جدید برای مدیریت تعطیلی مدارس خبر داد و گفت: مقرر شد چارچوب‌های مشخصی برای تعطیلی مدارس تعریف شود و آموزش‌وپرورش بدون مجوز وزیر آموزش‌وپرورش تعطیل نشود. در همین راستا، بخش نخست دستورالعمل مدیریت آموزش در شرایط جنگ طراحی و با همکاری وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های آموزشی در جنگ گفت: حدود ۱۵۰۰ واحد آموزشی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیدند که مدرسه شجره طیبه میناب یکی از نمونه‌های آن بود. با این حال، ۱۲۸۸ واحد آموزشی با کمک خیرین و حمایت دستگاه‌های اجرایی بازسازی و به چرخه آموزش بازگشتند.

کاظمی با اشاره به اختلال در روند آموزش بر اثر مهاجرت، جابه‌جایی خانواده‌ها، ترس و اضطراب دانش‌آموزان اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی جنگ، اختلال در فرایند آموزش و انتقال بخشی از فعالیت‌های مدارس به فضای مجازی بود. در این شرایط، خانواده‌ها و به‌ویژه مادران نقش مهمی در همراهی با فرزندان و استمرار آموزش ایفا کردند.

وی افزود: با تلاش حکیم‌زاده و آزکیش، بخشی از خسارت‌های آموزشی از طریق برگزاری کلاس‌های جبرانی پیگیری شد، اما واقعیت این است که هیچ‌چیز جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد.

کاظمی با اشاره به آسیب‌های روانی و اجتماعی جنگ بر دانش‌آموزان گفت: اضطراب، استرس، اختلال در خواب، ترس و کاهش تمرکز از جمله پیامدهایی است که می‌تواند قدرت یادگیری دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه ۱۶۸ دانش‌آموز در میناب و در مجموع ۲۹۵ دانش‌آموز در نقاط مختلف کشور و همچنین ۶۸ معلم به شهادت رسیدند، این حوادث را جنایتی بزرگ توصیف کرد و خواستار پاسخگویی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی در قبال این جنایات شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر حمله به کودکان و مدارس اظهار کرد: سازمان‌هایی که برای دفاع از حقوق کودکان و تدوین کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی تشکیل شده‌اند، باید در برابر چنین جنایاتی اقدام کنند و عاملان آن را پاسخگو بدانند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش در شرایط جنگی گفت: باید تلاش کنیم آموزش در سراسر کشور به بهترین شکل ممکن ادامه پیدا کند. بر همین اساس، دستورالعمل جدیدی طراحی شده تا تصمیم‌گیری درباره وضعیت مدارس به‌صورت نقطه‌ای، متناسب با شرایط هر منطقه و با مجوزهای لازم از شورای تأمین استان انجام شود و آسیب‌ها به حداقل برسد.

وی همچنین از تقویت زیرساخت‌های شبکه آموزشی شاد خبر داد و افزود: با حمایت رئیس‌جمهور، ۳۰۰ سرور به زیرساخت‌های این شبکه اضافه شده و سرورهای دیگری نیز در حال تحویل و راه‌اندازی است تا آمادگی لازم برای استفاده گسترده‌تر از آموزش مجازی فراهم شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به بازسازی واحدهای آموزشی آسیب‌دیده در فاصله پایان جنگ تا آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: جنگ رمضان ۲۰ فروردین به پایان رسید و تا ۱۵ شهریور، ۱۲۸۸ واحد آموزشی بازسازی و تحویل مدارس شد. این اقدام با حمایت دولت، سازمان برنامه‌وبودجه، دستگاه‌های اجرایی و خیرین انجام گرفت.

کاظمی تقویت نقش خانواده در استمرار آموزش را از دیگر ضرورت‌های دوران بحران دانست و گفت: انجمن‌های اولیا و مربیان می‌توانند در ایجاد همبستگی و همراهی خانواده‌ها با نظام آموزش‌وپرورش نقش مهمی ایفا کنند.

وی در ادامه بر ضرورت مستندسازی خسارت‌های مادی و معنوی جنگ در حوزه کودکان تأکید کرد و افزود: باید بسته‌ای دقیق و مستند از اتفاقات رخ‌داده تهیه شود تا با کمک دستگاه قضایی و ظرفیت دیپلماسی کشور، حقوق ملت ایران و کودکان در سطح بین‌المللی پیگیری شود.

کاظمی همچنین با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد دانش‌آموزان شهید میناب و لامرد تصریح کرد: شهادت این دانش‌آموزان باید برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران و جهان باقی بماند و با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و رسانه‌ای، این جنایت در برابر افکار عمومی جهان روایت شود تا عاملان آن پاسخگو باشند.