به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در حاشیه سفر به شهرستان میناب، با بیان اینکه از نخستین ساعات وقوع حادثه، ستاد ویژه رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان تشکیل شد، اظهار کرد: موضوع میناب برای ما صرفاً یک پرونده اداری یا آموزشی نیست؛ این حادثه به مسئله‌ای انسانی، ملی و تاریخی تبدیل شده و با تمام ظرفیت در کنار خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواهیم ماند.

وی با اشاره به حجم گسترده خدمات حمایتی و روانشناختی ارائه‌شده به دانش‌آموزان و خانواده‌ها افزود: تاکنون بیش از ۸۰۰ ساعت خدمات تخصصی مشاوره‌ای در میناب ارائه شده و تیم‌های حرفه‌ای روانشناسی و مشاوره به‌صورت مستمر در منطقه مستقر هستند، اما همچنان معتقدیم مهم‌ترین مأموریت ما بازگرداندن آرامش روحی و روانی به خانواده‌ها و دانش‌آموزان است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به شرایط دشوار برخی خانواده‌های داغدار تصریح کرد: خانواده‌هایی هستند که عزیزترین سرمایه زندگی خود را از دست داده‌اند، طبیعی است که این مصیبت سنگین آثار عمیق روحی و روانی بر جای بگذارد و ما خود را موظف می‌دانیم در همه مراحل در کنار آنان بمانیم.

کاظمی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌دیده وجود ندارد، گفت: صریح اعلام کرده‌ام که هیچ‌گونه کوتاهی از سوی وزارتخانه و مجموعه آموزش‌وپرورش پذیرفتنی نیست و هر میزان اعتبار و امکانات لازم باشد، برای حمایت کامل از دانش‌آموزان اختصاص خواهیم داد.

وی از اجرای ویژه «طرح حامی» برای دانش‌آموزان بازمانده حادثه خبر داد و بیان کرد: تمام دانش‌آموزان این مدرسه تحت پوشش کامل آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی قرار می‌گیرند و کلاس‌های جبرانی و حضوری با الگویی متفاوت و در بالاترین سطح کیفی برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش تاکید کرد: به خانواده‌ها اطمینان می‌دهم که هیچ دانش‌آموزی از نظر آموزشی آسیب نخواهد دید و تا آغاز سال تحصیلی جدید، همه عقب‌ماندگی‌های احتمالی جبران می‌شود.

کاظمی همچنین از تقبل کامل هزینه‌های درمان دانش‌آموزان آسیب‌دیده خبر داد و افزود: تمام هزینه‌های درمانی دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که در این حادثه آسیب دیده‌اند، تامین خواهد شد و در این مسیر از هیچ حمایتی دریغ نمی‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به آغاز پروژه‌های ملی برای ماندگار شدن یاد شهدای میناب گفت: عملیات موزه‌ای شدن مدرسه شجره‌طیبه و طراحی موزه ملی شهدای دانش‌آموز میناب آغاز شده و این پروژه در سطح ملی در حال پیگیری است.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: همچنین ۱۶۸ مدرسه در سراسر کشور به نام شهدای دانش‌آموز و معلمان میناب نامگذاری خواهد شد و مجموعه‌ای از جشنواره‌ها، تولیدات فرهنگی، سرود، آثار هنری، برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های تربیتی با محوریت این حادثه طراحی و اجرا می‌شود.

کاظمی با تاکید بر اینکه موضوع میناب به یک گفتمان فرهنگی در سطح کشور و جهان تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابعاد این حادثه در کتاب‌های درسی، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های تربیتی مدارس منعکس می‌شود تا پیام مظلومیت، ایثار و مقاومت شهدای میناب در حافظه تاریخی جامعه ماندگار بماند.

وی در پایان گفت: میناب امروز فقط نام یک شهر نیست؛ شجره‌طیبه میناب به نماد مظلومیت، ایستادگی و بیداری وجدان‌های انسانی تبدیل شده و این جریان، ماندگار و تاریخ‌ساز خواهد بود.