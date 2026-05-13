  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

کاظمی: حادثه مدرسه شجره‌طیبه به کتاب‌های درسی راه می‌یابد

کاظمی: حادثه مدرسه شجره‌طیبه به کتاب‌های درسی راه می‌یابد

میناب- وزیر آموزش و پرورش گفت: ابعاد حادثه دلخراش مدرسه شجره‌طیبه میناب قرار است در قالب محتوای آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های تربیتی مدارس بازتاب یابد و به کتب درسی راه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در حاشیه سفر به شهرستان میناب، با بیان اینکه از نخستین ساعات وقوع حادثه، ستاد ویژه رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان تشکیل شد، اظهار کرد: موضوع میناب برای ما صرفاً یک پرونده اداری یا آموزشی نیست؛ این حادثه به مسئله‌ای انسانی، ملی و تاریخی تبدیل شده و با تمام ظرفیت در کنار خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواهیم ماند.

وی با اشاره به حجم گسترده خدمات حمایتی و روانشناختی ارائه‌شده به دانش‌آموزان و خانواده‌ها افزود: تاکنون بیش از ۸۰۰ ساعت خدمات تخصصی مشاوره‌ای در میناب ارائه شده و تیم‌های حرفه‌ای روانشناسی و مشاوره به‌صورت مستمر در منطقه مستقر هستند، اما همچنان معتقدیم مهم‌ترین مأموریت ما بازگرداندن آرامش روحی و روانی به خانواده‌ها و دانش‌آموزان است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به شرایط دشوار برخی خانواده‌های داغدار تصریح کرد: خانواده‌هایی هستند که عزیزترین سرمایه زندگی خود را از دست داده‌اند، طبیعی است که این مصیبت سنگین آثار عمیق روحی و روانی بر جای بگذارد و ما خود را موظف می‌دانیم در همه مراحل در کنار آنان بمانیم.

کاظمی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌دیده وجود ندارد، گفت: صریح اعلام کرده‌ام که هیچ‌گونه کوتاهی از سوی وزارتخانه و مجموعه آموزش‌وپرورش پذیرفتنی نیست و هر میزان اعتبار و امکانات لازم باشد، برای حمایت کامل از دانش‌آموزان اختصاص خواهیم داد.

وی از اجرای ویژه «طرح حامی» برای دانش‌آموزان بازمانده حادثه خبر داد و بیان کرد: تمام دانش‌آموزان این مدرسه تحت پوشش کامل آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی قرار می‌گیرند و کلاس‌های جبرانی و حضوری با الگویی متفاوت و در بالاترین سطح کیفی برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش تاکید کرد: به خانواده‌ها اطمینان می‌دهم که هیچ دانش‌آموزی از نظر آموزشی آسیب نخواهد دید و تا آغاز سال تحصیلی جدید، همه عقب‌ماندگی‌های احتمالی جبران می‌شود.

کاظمی همچنین از تقبل کامل هزینه‌های درمان دانش‌آموزان آسیب‌دیده خبر داد و افزود: تمام هزینه‌های درمانی دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که در این حادثه آسیب دیده‌اند، تامین خواهد شد و در این مسیر از هیچ حمایتی دریغ نمی‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به آغاز پروژه‌های ملی برای ماندگار شدن یاد شهدای میناب گفت: عملیات موزه‌ای شدن مدرسه شجره‌طیبه و طراحی موزه ملی شهدای دانش‌آموز میناب آغاز شده و این پروژه در سطح ملی در حال پیگیری است.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: همچنین ۱۶۸ مدرسه در سراسر کشور به نام شهدای دانش‌آموز و معلمان میناب نامگذاری خواهد شد و مجموعه‌ای از جشنواره‌ها، تولیدات فرهنگی، سرود، آثار هنری، برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های تربیتی با محوریت این حادثه طراحی و اجرا می‌شود.

کاظمی با تاکید بر اینکه موضوع میناب به یک گفتمان فرهنگی در سطح کشور و جهان تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابعاد این حادثه در کتاب‌های درسی، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های تربیتی مدارس منعکس می‌شود تا پیام مظلومیت، ایثار و مقاومت شهدای میناب در حافظه تاریخی جامعه ماندگار بماند.

وی در پایان گفت: میناب امروز فقط نام یک شهر نیست؛ شجره‌طیبه میناب به نماد مظلومیت، ایستادگی و بیداری وجدان‌های انسانی تبدیل شده و این جریان، ماندگار و تاریخ‌ساز خواهد بود.

کد مطلب 6829335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه