به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: این نهاد نظارتی در راستای تقویت انضباط مالی، ارتقای شفافیت و پیشگیری از تخلفات، با برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی تخصصی و اعزام اساتید به دستگاه‌های اجرایی، آموزش مدیران و کارکنان حوزه‌های مالی و اداری را در دستور کار قرار داده است.

این دوره‌ها در قالب ۱۲ دوره آموزشی و مجموعاً ۲۸۰۰ نفرساعت آموزش، با محوریت قوانین و مقررات مالی و بودجه‌ای، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات اداری و استخدامی، کنترل‌های داخلی و سایر موضوعات مرتبط، با هدف ارتقای آگاهی قانونی، بهبود عملکرد مالی و افزایش توانمندی مدیران در اجرای صحیح تکالیف قانونی برگزار شده است.

استمرار این رویکرد آموزشی و پیشگیرانه، زمینه‌ساز کاهش خطاها و انحرافات مالی، ارتقای کیفیت مدیریت منابع عمومی و تقویت انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود.