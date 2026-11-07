به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، این نهاد از زمان تشکیل در سال ۱۳۵۹ تاکنون به‌عنوان مولود مبارک انقلاب فرهنگی و پلی بین دانشگاه و بخش‌های صنعتی، فرهنگی و خدماتی کشور، خاستگاه جمع بزرگی از نیروهای متعهد، متخصص، اندیشه‌ورز و تلاشگر بوده است؛ سرمایه‌های انسانی ارزشمندی که هر یک در مقطعی از مسیر حرفه‌ای و علمی خود در این نهاد فعالیت کرده‌اند و پس از آن در مجموعه‌ها و عرصه‌های دیگر کشور به فعالیت و خدمت ادامه داده‌اند.

پژوهشگران پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فناورانه، مدرسان، استادان و مدیران مراکز آموزشی، مهارتی و مؤسسات آموزش عالی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، دست‌اندرکاران فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی و دانشجویی، اعضای پیشین هیئت‌های امنا و شوراهای علمی، اعضای کمیته‌های جذب و همکاران حوزه‌های اجرایی، اداری و پشتیبانی در ستاد و واحدهای سازمانی، بخشی از این سرمایه انسانی گسترده را تشکیل می‌دهند؛ فرهیختگانی که امروز در عرصه‌های علمی، فرهنگی، مدیریتی، صنعتی، رسانه‌ای و اجتماعی کشور فعالیت می‌کنند.

«شهر جهادگران» پیوندی ماندگار بین جهادگران دیروز و امروز برای تحقق «ایران قوی» است. این سامانه بستری برای شناسایی و معرفی اعضای پیشین جهاددانشگاهی و برقراری ارتباط مؤثر با آنان فراهم می‌کند تا از توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایشان در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای کشور بهره گرفته شود؛ افرادی که بخشی از مسیر حرفه‌ای و زندگی خود را در این نهاد سپری کرده‌اند و امروز در عرصه‌های علمی، فرهنگی، مدیریتی، صنعتی، رسانه‌ای و اجتماعی فعالیت دارند.

تجدید پیوند، ثبت میراث ماندگار و انتقال تجربه

تجدید پیوند خانواده بزرگ جهاددانشگاهی، گردآوری و مستندسازی سوابق، روایت‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای اعضای پیشین، فراهم‌سازی زمینه انتقال تجربه بین جهادگران دیروز و امروز و گسترش فرهنگ جهادی، از جمله اهداف راه‌اندازی این سامانه به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، شبکه‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و مدیریتی جهادگران پیشین، زمینه هم‌افزایی ملی و شکل‌گیری تعاملات و همکاری‌های جدید را برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور فراهم می‌کند. این رویکرد، در امتداد باور «ما می‌توانیم» و با اتکا به سرمایه انسانی پرورش‌یافته در جهاددانشگاهی، بر تداوم نقش‌آفرینی این نهاد در مسیر خدمت به کشور و تحقق «ایران قوی» تأکید دارد.

دعوت از اعضای پیشین برای پیوستن به شبکه «شهر جهادگران»

در همین راستا، در فراخوان سراسری «شهر جهادگران» از تمامی فرهیختگان و تلاشگرانی که در مقطعی از مسیر حرفه‌ای یا علمی خود با جهاددانشگاهی و مراکز و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور همکاری داشته‌اند، دعوت شده است با ثبت اطلاعات، سوابق، روایت‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای خود به این شبکه بپیوندند.

«شهر جهادگران» با حضور و روایت اعضای پیشین این خانواده بزرگ کامل می‌شود و مشارکت آنان می‌تواند زمینه‌ساز بازآفرینی پیوندهای گذشته، انتقال تجربه‌ها و شناسایی ظرفیت‌های ارزشمند این سرمایه انسانی برای توسعه همکاری‌های آینده باشد.

علاقه‌مندان برای ثبت اطلاعات، معرفی سوابق و دستاوردهای خود و پیوستن به شبکه بزرگ جهادگران کشور می‌توانند به نشانی www.city.acecr.ir مراجعه کنند.