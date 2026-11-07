به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در اولین جلسه کمیته استانی توسعه فرهنگ قرآنی در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی اظهار کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ترویج فرهنگ قرآن و گسترش انس عمومی با کلام وحی را به یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های فرهنگی خود تبدیل کنند.

وی افزود: بخشی از اقدامات و برنامه‌هایی که امروز در قالب تفاهم‌نامه وزارت کشور دنبال می‌شود، پیش‌تر با ابتکار استان مرکزی آغاز شد و پس از اجرای موفق و ارائه تجربیات به سطح ملی، زمینه توسعه آن در سایر استان‌ها فراهم شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: انتظار می‌رود اقدامات قرآنی در استان استمرار یابد و با برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت‌های جدید و ابتکار عمل دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، دامنه این فعالیت‌ها گسترش پیدا کند.

استاندار مرکزی ادامه داد: شهرداری‌ها سالانه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و مناسبتی هزینه‌های قابل توجهی صرف می‌کنند و فعالیت‌های قرآنی نیز باید سهم مشخص و شایسته‌ای از این برنامه‌ها داشته باشد؛ چراکه ترویج فرهنگ قرآن نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه مسئولیتی دینی و اجتماعی است.

وی تاکید کرد: در ترویج فرهنگ قرآنی نباید صرفاً بر مباحث نظری و مفهومی تمرکز کرد، بلکه گسترش روخوانی، تلاوت و آشنایی عمومی با کلام وحی، زمینه‌ساز درک عمیق‌تر آموزه‌های قرآنی و به‌کارگیری آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی گفت: هدف اصلی افزایش معدل قرآنی جامعه باشد؛ چراکه در کنار فعالان و خانواده‌های قرآنی، لازم است زمینه آشنایی اقشار مختلف مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، با قرآن فراهم شود.

استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیت حدود ۸۰۰ دهیاری استان افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند با اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر، برگزاری مسابقات، رویدادهای قرآنی و حمایت از فعالیت‌های محلی، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ قرآنی ایفا کنند و این اقدامات باید در قالب تقویم سالانه و برنامه‌ای مشخص دنبال شود.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: اجرای مفاد شیوه‌نامه ابلاغی وزارت کشور باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و جلسات کارگروه استانی نیز به‌صورت ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود تا هماهنگی و انسجام لازم میان دستگاه‌های مسئول شکل بگیرد.

وی بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی روخوانی و حفظ قرآن، استفاده از ظرفیت مراکز فرهنگی و ایجاد زمینه مشارکت کارکنان و خانواده‌های آنان می‌تواند به شکل‌گیری یک حرکت گسترده قرآنی منجر شود و در پایان سال نیز عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی شود.

استاندار مرکزی با اشاره به تجربه توسعه زیرساخت‌های قرآنی در استان گفت: ضروری است بخشی از ظرفیت، فضا و زمان مراکز فرهنگی و مجموعه‌های شهری به فعالیت‌های قرآنی اختصاص یابد تا این برنامه‌ها در کنار سایر فعالیت‌های فرهنگی، جایگاه مشخص و پایداری داشته باشند.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان متولی اصلی این حوزه باید با مطالبه‌گری و پیگیری مستمر، از ظرفیت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی استفاده کند.

زندیه وکیلی با اشاره به فرصت ماه مبارک رمضان به‌عنوان بهار قرآن گفت: لازم است از هم‌اکنون برای این ایام برنامه‌ریزی شود تا با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، مجموعه‌ای از اقدامات منسجم و اثرگذار قرآنی در سطح استان اجرا شود.