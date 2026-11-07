به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا شفیعی پیش از ظهر شنبه در اولین جلسه کمیته استانی توسعه فرهنگ قرآنی در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از پیشینه درخشان قرآنی، مدیران دغدغه‌مند و تجربه‌های موفق در پیوند فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی، ظرفیت تبدیل شدن به الگویی ملی در توسعه و ترویج فرهنگ قرآن را دارد.

وی افزود: از سال ۱۳۸۶ اقدامات ارزشمندی در حوزه شهری و روستایی و معاونت عمرانی آغاز شد که به شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ای با هدف بهره‌گیری از الگوی استان مرکزی در سطح کشور انجامید.

حجت‌الاسلام شفیعی تصریح کرد: این تجربه با همراهی مدیران و مجموعه معاونت عمرانی استانداری و دفتر امور شهری و روستایی شکل گرفت و شهرداری‌های استان و دهیاری‌ها نیز با همت و همکاری، اقدامات قابل توجهی را رقم زدند؛ به‌گونه‌ای که استان مرکزی در این زمینه در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت.

استان مرکزی؛ دارای ظرفیت الگوسازی در فعالیت‌های قرآنی

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به پیگیری تفاهم‌نامه همکاری در سطح ملی بیان کرد: طی ۱۵ ماه گذشته، جلسات و پیگیری‌های متعددی با مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد و این تفاهم‌نامه با مشارکت مدیران و کارشناسان مربوطه به جمع‌بندی نهایی رسید.

شفیعی ادامه داد: انتظار ما از استان مرکزی به دلیل پیشینه درخشان فرهنگی و قرآنی آن بالاست؛ چراکه این استان، علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند قرآنی و شخصیت‌هایی همچون کربلایی کاظم ساروقی، همواره در عرصه فعالیت‌های قرآنی پیشتاز بوده است.

پیوند عمران و فرهنگ، ضرورت توسعه پایدار شهری و روستایی

وی با تأکید بر ضرورت پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: تحقق توسعه پایدار و دستیابی به پیشرفت تمدنی، مستلزم همراهی عمران و آبادانی با تعالی معنوی جامعه است؛ ازاین‌رو توسعه شهری باید در کنار تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای فرهنگ و ارزش‌های معنوی را نیز دنبال کند.

حجت‌الاسلام شفیعی افزود: پروژه‌های عمرانی در شهرها و روستاها باید پیوست فرهنگی داشته باشند؛ چراکه این رویکرد علاوه بر تغییر چهره فضاهای شهری و روستایی، به هویت‌بخشی، تقویت معنویت، ترویج سبک زندگی مناسب، آرامش روحی و افزایش امید در میان شهروندان کمک می‌کند.

وی افزود: این نگاه ارزشمند است که یک مدیر در حوزه عمرانی، احداث و اجرای پروژه را زمانی مطلوب بداند که در کنار آن، پیوست فرهنگی نیز پیش‌بینی شده باشد که می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

توسعه فرهنگ قرآنی، زمینه‌ساز امنیت پایدار

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به نقش باورهای دینی در تقویت انسجام اجتماعی گفت: جریان‌سازی قرآنی و تعمیق فهم معانی و مفاهیم قرآن در زندگی مردم، از عوامل مهم تقویت هویت اسلامی و معنوی جامعه است و می‌تواند در شرایط دشوار و تهدیدهای دشمن، موجب افزایش مقاومت و پایداری مردم شود.

حجت‌الاسلام شفیعی تصریح کرد: اگر آموزه‌های قرآنی در زندگی اجتماعی و فضاهای شهری و روستایی بازتاب پیدا کند، نتیجه آن تقویت امنیت پایدار و مسئولیت‌پذیری شهروندان خواهد بود که در رعایت حقوق شهروندی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سوخت و صیانت از محیط زیست نیز نمود پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: حفظ محیط زیست تنها با اقدامات اجرایی محقق نمی‌شود و باید باورهای دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در این زمینه تقویت شود.

شهرداری‌ها، پیشگامان ترویج فرهنگ قرآن

حجت‌الاسلام شفیعی با اشاره به تجربه‌های موفق استان مرکزی در اجرای برنامه‌های قرآنی گفت: در دوره‌های گذشته، با حمایت مجموعه مدیریت استان و همراهی شهرداری‌ها، جشنواره قرآنی «زندگی با آیه‌ها» با مشارکت ۱۲ هزار کودک و نوجوان در استان برگزار شد که شهرداران در پایه‌گذاری و اجرای این حرکت نقش مؤثری داشتند.

وی افزود: در آن دوره، برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرداری‌ها، رابطان قرآنی در کنار رابطان آموزشی پیش‌بینی شدند و نشست هماهنگی ۳۳ رابط شهرداری استان با هدف گسترش برنامه‌های قرآنی برای کارکنان و خانواده‌های آنان، خارج از شهر اراک برگزار شد.

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به تجربه اجرای برنامه‌های قرآنی در ساوه و برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز با مشارکت شهرداران تصریح کرد: این اقدامات نشان داد که مدیریت شهری می‌تواند نقشی فراتر از وظایف عمرانی و خدماتی ایفا کند و در ترویج فرهنگ قرآن و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه اثرگذار باشد.

وی گفت: تفاهم‌نامه‌های قرآنی زمانی اثربخش خواهند بود که اجرای آن‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی شود؛ ازاین‌رو پیش‌بینی جلسات فصلی برای بررسی روند اجرا، دریافت بازخورد و رفع موانع، از الزامات تحقق اهداف این همکاری‌هاست تا شاهد تقویت جریان قرآنی در شهرها و روستاهای استان باشیم.