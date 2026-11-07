به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فراهانی پیش از ظهر شنبه در اولین جلسه کمیته استانی توسعه فرهنگ قرآنی در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی اظهار کرد: تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و سازمان تبلیغات اسلامی می‌تواند نقطه شروعی برای بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مجموعه‌های مردمی در توسعه فرهنگ قرآنی باشد.

وی افزود: اهتمام شکل‌گرفته در مجموعه وزارت کشور برای حمایت از برنامه‌های قرآنی در حوزه‌های مختلف، اقدامی ارزشمند و کم‌سابقه است و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده نیز زمینه مناسبی برای هم‌افزایی دستگاه‌ها و توسعه این فعالیت‌ها فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام فراهانی تصریح کرد: همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مجموعه‌های قرآنی در استان مرکزی طی سال‌های گذشته سابقه داشته و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و ظرفیت مناطق شهری و روستایی بسیار فراتر از میزان بهره‌برداری فعلی است که این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه هماهنگی منسجم‌تر و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی فعالیت‌ها باید تبدیل مفاهیم قرآن به باورهای ریشه‌دار و مسلمات فکری جامعه باشد؛ به‌گونه‌ای که ارتباط مردم با قرآن صرفاً به قرائت محدود نشود و عمل به آموزه‌های قرآنی و جاری‌سازی آن‌ها در زندگی روزمره گسترش یابد.

وی آموزش عمومی قرآن را از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت: آموزش صحیح‌خوانی، قرائت، مفاهیم و معانی قرآن و ترویج سبک زندگی قرآنی باید در دستور کار قرار گیرد و لازم است سطح آشنایی عمومی با قرآن ارتقا یابد؛ چراکه حتی برخی از افراد تحصیل‌کرده، مدیران و معلمان نیز ممکن است در زمینه صحیح‌خوانی قرآن نیازمند آموزش و تقویت باشند.

حجت‌الاسلام فراهانی تاکید کرد: مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآن و مجموعه‌های مردمی فعال در شهرها و روستاها باید شناسایی و حمایت شوند و زمینه افزایش مشارکت آن‌ها در برنامه‌ها فراهم شود. این رویکرد با سیاست محله‌محوری دولت نیز همسو است و می‌تواند ظرفیت‌های مردمی را در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی محلات فعال‌تر کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان را ضروری دانست و افزود: استان مرکزی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و قرآنی برخوردار است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شخصیت کربلایی کاظم ساروقی است و باید در معرفی و شناساندن این شخصیت قرآنی و تبدیل سیره و تجربه او به الگویی برای اقشار مختلف جامعه تلاش و از این ظرفیت برای توسعه و تکثیر الگوهای قرآنی بهره ببریم.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت تبلیغات شهری و روستایی، فضاهای مجازی و سایر بسترهای اطلاع‌رسانی برای معرفی قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه آشنایی بیشتر مردم با آموزه‌های قرآن فراهم شود.

حجت‌الاسلام فراهانی بیان کرد: کمیته و دبیرخانه مرکزی در سطح ملی و کمیته و دبیرخانه استانی در استان‌ها تشکیل می‌شود و ریاست کمیته استانی برعهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری است.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی استان‌ها، مدیران کل امور شهری و روستایی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز اعضای اصلی این کمیته هستند و سایر دستگاه‌ها به تشخیص رئیس کمیته به آن اضافه می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس این الگو، ۷۰ درصد برنامه‌ها به طرح‌های ملی اختصاص دارد که متناسب با ظرفیت‌های هر استان بومی‌سازی و اجرا می‌شود و ۳۰ درصد دیگر نیز شامل برنامه‌های پیشنهادی استان‌ها بر اساس اقتضائات و ظرفیت‌های بومی است.

وی افزود: تشکیل دبیرخانه استانی و برنامه‌ریزی منسجم برای اجرای این محورها می‌تواند به هم‌افزایی دستگاه‌ها، تقویت مشارکت‌های مردمی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های شهری و روستایی در مسیر توسعه فرهنگ قرآنی منجر شود.