به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در آغاز سفر رسمی خود به چین، با ورود به منطقه توسعه کشاورزی یانگ‌لینگ، از شرکت بین‌المللی «Pherobio Technology» بازدید کرد؛ رویدادی که سرآغاز فصلی نوین در تعاملات علمی، فناورانه و خوداتکایی زیستی کشور به شمار می‌رود.

در این بازدید تخصصی، آخرین دستاوردهای چین در زمینه تولید سیموکمیکال‌ها (Semiochemicals)، شامل بالغ بر ۱۵۰ نوع فرومون حشرات، تله‌های هوشمند و پروتئین‌های فعال‌کننده ایمنی گیاهی که امروزه در بیش از ۵۰ کشور جهان بازارهای هدف را تسخیر کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

این کمپانی با ثبت ۱۴۵ اختراع و همکاری مستقیم با آکادمی علوم چین و آکادمی علوم جمهوری چک، بیش از ۲۵ درصد از توان نیروی انسانی خود را در بخش استراتژیک تحقیق و توسعه متمرکز ساخته است.

گل‌محمدی در حاشیه بازدید از مراکز چهارگانه R&D و «آزمایشگاه کلیدی کنترل سبز آفات»، با تبیین تجارب زیست‌بوم پژوهشی ایران در مهار تنش‌های زنده و غیرزنده، بر اراده مستحکم کشورمان جهت تبادل مستقیم دانش فنی و انتقال تکنولوژی خطوط تولید فرومون‌های زیستی به داخل ایران تأکید کرد.

بررسی فناوری نوین «واکسن گیاهی» در چین

بررسی فناوری نوین VDAL™ یا «پروتئین فعال‌کننده ایمنی گیاهی» که به عنوان نخستین نسل از «واکسن‌های گیاهی» در سطح دنیا شناخته می‌شود، در صدر برنامه‌های فنی بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در چین قرار گرفت.

این فناوری لبه‌دانش که حاصل پژوهش‌های مشترک دانشگاه کشاورزی چین با قطب‌های زیست‌فناوری است، سیستم ایمنی ذاتی گیاه را در برابر انواع بیماری‌ها، پاتوژن‌ها و تنش‌های اقلیمی شدید نظیر خشکی و شوری فعال می‌سازد.

با توجه به ویژگی‌های بوم‌شناختی و چالش‌های مزمن ناشی از تغییر اقلیم و تنش آبی در کشور، بهره‌گیری و انتقال دانش ساخت این فناوری نوین زیستی می‌تواند انقلابی در تاب‌آوری محصولات استراتژیک، پایداری سفره غذایی و کاهش محسوس مصرف سموم شیمیایی در ایران رقم بزند؛ گامی پیشرو که مسیر صیانت از بوم‌سازگان‌های کشاورزی را متحول خواهد کرد.

بازدید از مرکز نوآوری صنعت بذر یانگ‌لینگ

گل‌محمدی در ادامه سفر راهبردی خود به چین، از «مرکز نوآوری صنعت بذر یانگ‌لینگ»؛ ملقب به دره سیلیکونی صنعت بذر در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی، این مرکز پیشرفته که از سال ۲۰۲۱ با هم‌افزایی منطقه نمایشی یانگ‌لینگ، دانشگاه معتبر علوم کشاورزی و جنگلداری شمال غرب چین (NWAFU) و شرکت‌های پیشران صنعت بذر تأسیس شده است، به عنوان قطب اصلی اصلاح ارقام مقاوم به تنش‌های غیرزیستی (از جمله گندم، ذرت، علوفه و حبوبات)، اصلاح مولکولی و ترویج ارقام پیشرفته در پهنه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) شناخته می‌شود.

رئیس سازمان تات در این بازدید راهبردی، با اشاره به تجارب ارزشمند و بومی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت هوشمند تنش‌های آبی و خشکسالی، بر ضرورت تقویت تعاملات دو کشور در زمینه تبادل ژرم‌پلاسم‌های ارزشمند، اصلاح بذرهای مقاوم به خشکی و تجاری‌سازی دستاوردهای مشترک علمی تأکید کرد.

این بازدید در حاشیه حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تات در کنفرانس ترویج نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته کشاورزی یانگ‌لینگ و میزگرد تخصصی توسعه کشاورزی مدرن سازمان همکاری شانگهای صورت گرفت؛ رویدادی که نویدبخش گشایشی نوین در خوداتکایی تولید بذور استراتژیک و تضمین پایداری امنیت غذایی کشور است.