به گزارش خبرنگار مهر، ، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که دمای هوا در سراسر مناطق استان از شامگاه دوشنبه ۱۸ آبان تا پایان هفته جاری به دلیل نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد بین پنج تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت.

بنا بر اعلام هواشناسی استان، کاهش نسبی دما و وقوع یخبندان در مناطق سردسیر و ارتفاعات به ویژه آران و بیدگل، شهر اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، نیک آباد، هرند و ورزنه پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش مصرف قابل توجه حامل انرژی ( برق و گاز) و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی هشدار داده و بر لزوم مدیریت مصرف حامل انرژی و انجام تدابیر پیشگیرانه در جهت کاهش اثرات سرمازدگی در صنعت کشاورزی تاکید کرده است.