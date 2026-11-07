به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت و سنجش دقیق دستاوردها را از الزامات تحول در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور دانست و اظهار کرد: رویکرد جدید سازمان برنامه و بودجه کشور بر افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها در کنار تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخگویی مدیران استوار است.

وی افزود: در الگوی جدید، استان‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت درآمدهای مازاد، ارتقای بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها، منابع پایدارتری برای تکمیل طرح‌های پیشران و تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای فراهم کنند.

ثبت اطلاعات پروژه‌های ملی؛ شرط تخصیص اعتبارات

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های مهم و ملی استان در جریان سفر رئیس‌جمهور، اظهار کرد: تخصیص اعتبارات شش‌ماهه دوم این پروژه‌ها به تکمیل و ثبت اطلاعات در بستر سامانه نظارت، ذیل سامانه جامع بودجه کشور، مشروط شده است.

سهمگین با اشاره به برنامه زمان‌بندی ابلاغ‌شده، گفت: دستگاه‌های اجرایی دارای پروژه ملی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل راه و شهرسازی و نوسازی مدارس باید از ۱۶ آبان تا پایان آذرماه، اطلاعات مالی پروژه‌های خود را در سامانه مربوط ثبت کنند.

وی تصریح کرد: اطلاعات ثبت‌شده پس از دریافت توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پایش می‌شود و تأیید نهایی این اطلاعات، مبنای تخصیص اعتبارات شش‌ماهه دوم پروژه‌های ملی خواهد بود.

تأکید بر مشارکت مردم در سرشماری ۱۴۰۵

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شانزدهمین روز آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و افزایش مشارکت مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سامانه «دولت من» برای تکمیل، اصلاح و ویرایش اطلاعات سرشماری تا پایان آبان‌ماه فعال است، از فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با اطلاع‌رسانی گسترده، مردم را به مراجعه به این سامانه و تکمیل اطلاعات مکانی خانوارها تشویق کنند.

سهمگین همچنین از برقراری تماس تلفنی با شماره ۴۰۰۲۰ برای افرادی که اطلاعات مکانی آن‌ها ناقص است یا اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند خبر داد و خواستار همکاری رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اطلاع‌رسانی این موضوع شد.

وی با اشاره به تداوم عملیات میدانی سرشماری با وجود شرایط جوی، افزود: در این مرحله، اطلاعات حدود ۱۰ درصد خانوارهای کشور به‌عنوان نمونه آماری جمع‌آوری می‌شود که مبنای استخراج شاخص‌های مهمی از جمله وضعیت اشتغال و بیکاری، مسکن، نحوه مصرف انرژی، مالکیت و نوع مسکن، معلولیت و زاد و ولد خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در پایان ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی سرشماری، بر ضرورت پشتیبانی و همراهی همه دستگاه‌های مسئول تا پایان آبان‌ماه تأکید کرد.

در پایان این نشست، مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی و آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.