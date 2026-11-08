به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت نامطلوب دعاوی حقوقی مرتبط با قراردادهای پیمانکاری اظهار کرد: پرونده‌های متعددی علیه دستگاه‌های اجرایی استان در محاکم مختلف مطرح است که بخش زیادی از آن‌ها به صدور رأی علیه دستگاه‌ها منجر شده و همچنان نیز این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این وضعیت خسارت قابل‌توجهی به منابع مالی استان وارد می‌کند، افزود: بخش قابل‌توجهی از اعتبارات استانی و منابع پروژه‌های ملی از طریق اجرای این احکام برداشت می‌شود و همین مسئله فشار مضاعفی بر منابع محدود استان وارد کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تغییر رویه دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با دعاوی پیمانکاری تصریح کرد: مدیران باید به‌صورت جدی به این موضوع ورود کنند و بر عملکرد مجموعه‌های حقوقی و فنی دستگاه‌های خود نظارت مستقیم داشته باشند.

سهمگین ضعف در مستندسازی، تأخیر در پاسخ‌گویی به مکاتبات پیمانکاران و حضور نیافتن به‌موقع نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها در محاکم را از مهم‌ترین عوامل محکومیت دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: در موارد متعددی، دستگاه‌ها صرفاً به‌دلیل پاسخ ندادن به مکاتبات و پیگیری نکردن به‌موقع پرونده‌ها محکوم شده‌اند.

وی بر ضرورت پاسخ‌گویی به‌موقع، مستند و قانونی به درخواست‌ها و مکاتبات پیمانکاران تأکید کرد و افزود: حضور مؤثر کارشناسان حقوقی در محاکم و ارائه دفاعیه‌های مستحکم و مستند می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت جلوگیری کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند تنظیم قراردادهای پیمانکاری بیان کرد: قراردادها باید جامع، دقیق و بدون ابهام تنظیم شوند تا زمینه سوءاستفاده از خلأهای قراردادی و طرح ادعاهای مالی علیه دستگاه‌های اجرایی به حداقل برسد.

سهمگین با اشاره به وضعیت آرای صادرشده در ارتباط با بند «ج» ماده ۲۴ گفت: کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های رده‌اول کشور در این زمینه است و حجم قابل‌توجهی از اعتبارات استانی و پروژه‌های ملی تحت تأثیر این احکام قرار دارد.

وی با بیان اینکه همچنان آرای سنگینی در مرحله اجرا قرار دارند، افزود: با وجود محدودیت منابع و تخصیص اندک اعتبارات، بخشی از منابع دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل احکام موجود از حساب آن‌ها برداشت می‌شود.

ضرورت صرفه‌جویی در اعتبارات عمرانی و جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماه‌های باقی‌مانده از سال، خواستار مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی حداکثری در اعتبارات عمرانی و هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی شد.

وی با اشاره به نزدیک بودن زمان مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی اظهار کرد: مطالعات فنی و برآوردهای پروژه‌ها باید با واقعیت‌های اجرایی و اقتصادی تطبیق داشته باشد و مدیران، مشاوران و عوامل فنی از ارائه برآوردهای غیرواقعی خودداری کنند؛ چراکه این مسئله در مراحل اجرا می‌تواند به بروز اختلاف میان پیمانکار و کارفرما منجر شود.

سهمگین همچنین بر ضرورت پرهیز از تجمل‌گرایی در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی باید از هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود و مصالح مورد استفاده ضمن برخورداری از استانداردهای لازم، متناسب با نیاز واقعی پروژه انتخاب شوند.

وی نظارت مستمر مدیران و عوامل فنی بر روند اجرای پروژه‌ها را ضروری دانست و افزود: نظارت حداکثری می‌تواند از دوباره‌کاری، افزایش هزینه‌ها و تحمیل بار مالی مضاعف به دولت جلوگیری کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها در پی تورم و رشد قیمت‌ها خاطرنشان کرد: هزینه‌هایی مانند مصرف کاغذ، آب، برق، گاز و تعمیر ماشین‌آلات افزایش چشمگیری داشته است و با مدیریت مصرف و مراقبت بیشتر می‌توان بخشی از منابع را آزاد و در بخش‌های ضروری‌تر هزینه کرد.

سهمگین در پایان بر ضرورت توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی به دو محور مدیریت دعاوی حقوقی و کنترل هزینه‌ها در ماه‌های باقی‌مانده از سال تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر عملی برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی شد.