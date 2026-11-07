به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگاران در محل بهزیستی سمنان اظهار کرد: ورزشکاران مراکز پیش‌حرفه‌ای افراد دارای معلولیت ذهنی استان در مسابقات کشوری المپیک ویژه ایران موفق شدند علاوه بر کسب ۱۲ مدال انفرادی، عنوان قهرمانی کشور در رشته تیمی فلوربال را نیز به دست آورند.

وی افزود: این رقابت‌ها روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد و ورزشکاران چهار مرکز پیش حرفه‌ای استان شامل مرکز الزهرای دامغان، فردای روشن سمنان، کارگاه گل‌های نیلوفر سمنان و مرکز ساعی گرمسار در آن حضور داشتند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده در رشته دومیدانی بیان کرد: ورزشکاران توان‌یاب استان در بخش انفرادی موفق به کسب پنج مدال طلا، ۲ مدال نقره و پنج مدال برنز شدند و مجموع مدال‌های خود را به عدد ۱۲ رساندند.

نسیمی ادامه داد: در بخش تیمی نیز ورزشکاران مرکز توان‌یابان دامغان در رشته فلوربال با عملکردی هماهنگ و قابل توجه، عنوان قهرمانی کشور را کسب کردند و بر سکوی نخست این رقابت‌ها ایستادند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش در میان افراد دارای معلولیت گفت: این دستاورد حاصل تلاش و پشتکار ورزشکاران، همراهی مربیان و کارشناسان مراکز توانبخشی و حمایت خانواده‌ها است و نشان می‌دهد فراهم کردن فرصت‌های برابر می‌تواند زمینه بروز استعدادها و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت را فراهم کند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان اضافه کرد: حضور موفق ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی، علاوه بر افتخارآفرینی ورزشی، در تقویت اعتمادبه‌نفس، خودباوری و افزایش مشارکت اجتماعی این افراد نقش موثری دارد.

نسیمی همچنین با اشاره به حضور مسئولان کشوری در این رویداد گفت: بوربور، مدیرعامل مجمع خیرین کشور به همراه جمعی از خیرین و دکتر حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از روند برگزاری مسابقات و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه توانبخشی و ورزش افراد دارای معلولیت بازدید کردند.