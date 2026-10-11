پوشش ۲۳۷۱فرد با اختلال شنوایی در سمنان؛ جذب ۳۳ معلول در آزمون استخدامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با موضوع اجرای طرح «سلام» اظهار کرد: تقویت مشارکت‌های مردمی، شناسایی ظرفیت‌های محلی، ارتقای سلامت اجتماعی و توسعه خدمات اجتماع محور از اهداف این طرح است.

وی ادامه داد: در این رویکرد، محله به‌عنوان کانون شناسایی نیازها و مسائل اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌کوشیم با استفاده از ظرفیت مردم، داوطلبان، گروه‌های اجتماعی و مراکز مثبت زندگی، خدمات موثرتری ارائه شود و مسئولیت پذیری اجتماعی افزایش یابد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اجرای ۱۴ طرح منتخب در قالب طرح سلام بیان کرد: استعدادیابی نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال، توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهری و روستایی (CBR)، طرح مانا با محوریت مشارکت اجتماعی نوجوانان، فعالیت تسهیل گران اشتغال، طرح خاتم، طرح چارک، گروه‌های همیار سلامت روان، مهر و گفتگو با محوریت پاتوق‌های سالمندی، آموزش سالمندان با همکاری بنیاد فرزانگان، آموزش خانواده، آموزش پیش از ازدواج، طرح ۲۰۲۰، طرح محب و آموزش مهارت‌های زندگی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح هستند.

نسیمی توضیح داد: این برنامه‌ها طیف متنوعی از نیازهای اجتماعی را پوشش می‌دهند و از پرورش استعداد نوجوانان و توانمندسازی خانواده‌ها تا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان، حمایت از سالمندان، توسعه اشتغال و آموزش مهارت‌های زندگی را در بر می‌گیرند.

وی تأکید کرد: تحقق اهداف طرح سلام به همکاری مردم، گروه‌های داوطلب، مراکز مثبت زندگی، نهادهای محلی و دستگاه‌های مرتبط وابسته است و مشارکت فعال شهروندان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و گسترش خدمات پیشگیرانه و حمایتی در محلات کمک کند.

پوشش حمایتی ۲۳۷۱ فرد دارای اختلال شنوایی در استان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به وضعیت افراد دارای اختلال شنوایی در استان یادآور شد: نرخ شیوع اختلال شنوایی در سمنان ۳۳.۸ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر است و در حال حاضر ۲۳۷۱ نفر با درجات مختلف این اختلال، تحت پوشش خدمات معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان قرار دارند که بخش عمده آنان دارای معلولیت خفیف و متوسط هستند.

نسیمی افزود: ۵۶ درصد افراد دارای اختلال شنوایی تحت پوشش را مردان و ۴۴ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین ۶۳ درصد این افراد متأهل هستند و ۵۵ درصد آنان در دهک‌ های درآمدی یک تا پنج قرار دارند.

وی با اشاره به سکونت ۲۵ درصد این جامعه هدف در مناطق روستایی اظهار کرد: این افراد از طریق برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه، خدمات تخصصی متناسب با نیازهای خود را دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و مداخله زودهنگام بیان کرد: بیشترین گروه سنی افراد دارای اختلال شنوایی تحت پوشش را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند و تنها ۲۸۳ نفر از این جامعه هدف زیر ۱۸ سال هستند.

نسیمی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ در حوزه غربالگری شنوایی کودکان تصریح کرد: ۱۰ پایگاه غربالگری با پوشش ۱۰۰ درصدی، شنوایی ۶ هزار و ۲۲۸ کودک را ارزیابی کردند. از این تعداد، ۱۱۱ کودک برای بررسی‌های تخصصی به مراحل تشخیصی ارجاع شدند و ۲۲ کودک نیز وارد مرحله مداخله درمانی شدند.

به گفته وی، در همین سال ۱۰ کودک تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفتند و دو کودک نیز تجهیزات کمک شنیداری دریافت کردند.

۲۲۸۶ فرد دارای آسیب بینایی زیر پوشش بهزیستی سمنان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در ادامه با اشاره به وضعیت افراد دارای آسیب بینایی اظهار کرد: از مجموع ۱۶ هزار و ۳۸۴ فرد دارای معلولیت تحت پوشش این اداره‌کل، ۲۲۸۶ نفر دارای اختلال بینایی هستند و خدمات حمایتی و توانبخشی متناسب با نیازهای خود دریافت می‌کنند.

نسیمی نرخ شیوع معلولیت بینایی در استان را ۳۲.۵ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۱۲۷ نفر از این افراد دارای معلولیت خفیف، ۶۲۱ نفر متوسط، ۸۱۰ نفر شدید و ۱۴۳ نفر دارای معلولیت خیلی شدید هستند.

وی ادامه داد: ۶۴ درصد افراد دارای آسیب بینایی تحت پوشش را مردان و ۳۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین یک هزار و ۱۸۷ نفر از این افراد متأهل هستند و ۵۳۷ نفر در مناطق روستایی سکونت دارند و از خدمات مبتنی بر جامعه بهره‌مند می‌شوند.

فراهم‌ شدن زمینه جذب ۳۳ فرد دارای معلولیت در سمنان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به شرایط اقتصادی این گروه گفت: حدود ۷۰ درصد افراد دارای آسیب بینایی تحت پوشش در دهک‌ های درآمدی یک تا پنج قرار دارند و یک‌ هزار و ۷۳۷ نفر از آنان مستمری ماهانه دریافت می‌کنند.

نسیمی همچنین از شرکت ۴۹ نفر از افراد دارای آسیب بینایی در آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت خبر داد و اظهار کرد: در میان افراد دارای آسیب بینایی تحت پوشش، ۶۶۳ نفر زیر ۱۸ سال و ۴۰۰ نفر بالای ۶۰ سال هستند و برنامه‌های توانمندسازی با هدف افزایش حضور اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی آنان دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: در این دوره، زمینه جذب ۳۳ نفر از افراد دارای معلولیت در استان سمنان فراهم شده است.

تأکید بر حمایت از کودکان و برنامه‌ریزی برای سالمندی جمعیت

مدیرکل بهزیستی استان سمنان افزود: در نخستین دوره این آزمون نیز ۲۷ نفر از افراد دارای معلولیت در استان استخدام شدند.

نسیمی اشتغال را یکی از مولفه‌های مهم توانمندسازی افراد دارای معلولیت دانست و اظهار کرد: فراهم کردن فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌های این افراد، علاوه بر تقویت استقلال اقتصادی، زمینه افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته ملی کودک، بر ضرورت توجه به حقوق کودکان و توسعه خدمات حمایتی، روان‌شناختی و اجتماعی برای این گروه تأکید کرد.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان همچنین با اشاره به وضعیت سالمندی جمعیت استان سمنان گفت: بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، استان سمنان از نظر شاخص سالمندی جمعیت در رتبه نهم کشور قرار داشته است؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی به نیازهای سالمندان را افزایش می‌دهد.

نسیمی مناسب‌سازی محیط‌های عمومی، تسهیل دسترسی سالمندان به خدمات و ارتقای کیفیت زندگی آنان را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای این گروه تأکید کرد.