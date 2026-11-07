به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی آخرین مهلت ایفای تعهدات صادراتی برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۴ را با رعایت سقف ۱۵ماهه، ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ اعلام کرد.

در همین زمینه، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: با توجه به اینکه تاریخ تعیین‌شده قابل تمدید نیست، صادرکنندگانی که طی سال گذشته صادرات داشته‌اند اما تاکنون تعهدات صادراتی خود را ایفا نکرده‌اند، باید حداکثر تا این تاریخ، ارز حاصل از صادرات را از یکی از روش‌های مندرج در بند ۱۳ ماده ۱ آیین‌نامه بازگشت ارز به کشور بازگردانند.

این مهلت در چارچوب مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است و ایفای تعهدات ارزی یکی از شروط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی به شمار می‌رود. از این رو، صادرکنندگان باید در فرصت باقی‌مانده، وضعیت ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روش‌های قانونی پیش‌بینی‌شده تعیین تکلیف کنند؛ زیرا اگر تعهدات تا موعد مقرر انجام نشود، ممکن است صادرکنندگان از معافیت مالیاتی مربوط به پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۴ محروم شوند.

همچنین، با توجه به تأکید سامانه جامع تجارت بر تمدیدناپذیر بودن این مهلت، فعالان اقتصادی باید برای جلوگیری از پیامدهای مالیاتی، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.