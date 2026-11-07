به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر طی روزهای نوزدهم تا بیست و نهم آبان میزبان دومین پروژه نمایشی از سه‌گانه زهرا صبری با نام «تا یک بشمار» است.

زهرا صبری طراح و کارگردان در این اثر نمایشی که طی سال های اخیر در فستیوال‌ها و رویدادهای بین‌المللی مختلفی حضور پیدا کرده، تلاش کرده است تا با الهام از اشعار خیام، روایت‌گر سه سرباز در میانه‌ جنگی باشد که با گل‌ها تصویر می‌آفرینند و به آنها زندگی می‌بخشند؛ دراین میان مواجهه‌ای شاعرانه میان ویرانی و آفرینش رخ می‌دهد که خود دربرگیرنده روایت‌های تصویری کمتر تجربه شده در عرصه تئاتر است.

در این نمایش مهدی شاه پیری، رضا بهرامی، حسین دیوان دری گروه بازیگران، رها جهانشاهی و زهرا صبری تهیه‌کنندگان، بهرنگ عباسپور آهنگساز و اجرای موسیقی، زهرا صبری طراح صحنه و عروسک، فاطمه عباسی دستیار کارگردان، علی انصاری طراح گرافیک، محمد حسن طباطبایی جعفری و ریحانه بخشایی ساخت تیزر و حسین عباسی اجرای را بر عهده دارند.

زهرا خیالی صبری از جمله کارگردانان، طراحان، مدرسان و پژوهشگران عرصه تئاتر است که طی سال های اخیر در پروژه های نمایشی چون «منو نمی بره» اجرا شده در تالار چهارسو و مرکز تولید تئاتر کانون، «تا یک بشمار» اجرا شده در کارگاه نمایش، «خاک و تاج» اجرا شده در تالار قشقایی، «هشت لحظه» اجرا شده در تالار چهارسو، «ننه دلاور و فرزندانش» اجرا شده در تالار چهارسو، «بهجت» اجرا شده در فرهنگسرای نیاوران، «خانه برنارد آلبا»، «اکو» اجرا شده در تالار سایه، «چرا» اجرا شده در تالار چهارسو، «دختر انار» اجرا شده در تالار هنر، «مروارید مرمری» اجرا شده در تالار شماره ۲ تئاترشهر، «رهبانو» اجرا شده در تالار قشقایی، «طوطی پر» اجرا شده در تالارنو تئاتر شهر، «بهجت» اجرا شده در تالار نو، «مراد» اجرا در تالار چهارسو، «زمین و چرخ» اجرا شده در کارگاه نمایش و تعدادی آثار دیگر حضور داشته است.

پروژه نمایشی «تا یک بشمار» از روز نوزدهم تا بیست و نهم آبان ساعت ۱۹:۴۵ در تالار قشقایی تئاترشهر پذیرای مخاطبان تئاتر است.