به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بی اشاره به تجربه شکست سهمگین واشنگتن در سیاست های فشار حداکثری و طرد اقتصادی علیه تهران، ادعا کرد: فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) دستور تشکیل یک کارگروه را صادر کرد. هدف این کارگروه، پشتیبانی از تلاش‌های جاری دولت آمریکا برای جلوگیری از استفاده ایران از مسیرهای زمینی جهت انتقال تسلیحات پیشرفته و سایر اقلام است. دریاسالار برد کوپر دستور تشکیل «کارگروه دروازه آهنین» (Task Force Iron Gate) را صادر کرده است؛ گروهی متشکل از حدود ۲۰ نیروی غیرنظامی و نظامی که در تمپا، واقع در ایالت فلوریدا مستقر هستند!

نهاد تروریستی سنتکام مدعی شد: این تیم جدید در سنتکام، با سایر نهادهای دولتی آمریکا هماهنگی خواهد کرد تا از جابه‌جایی سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، فناوری‌های با کاربرد دوگانه، اقلام تحریم‌شده و جریان‌های درآمدی غیرقانونی از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر جلوگیری کند!

برد کوپر نیز ادعا کرد: ایجاد کارگروه دروازه آهنین، موفقیت محاصره‌ی دریایی ما علیه ایران را تقویت می‌کند. تقویت همکاری سنتکام با سایر نهادهای دولتی آمریکا، توانایی ایران را در بازسازی کارخانه‌های اسلحه‌سازی و تجدید قوای نظامی‌ اش، بیش از پیش محدود خواهد کرد!