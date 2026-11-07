به گزارش خبرنگار مهر، حسین زلفخانی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی اظهار کرد: در پی مطالبات مکرر شهروندان احمدآباد مستوفی اسلامشهر مبنی بر تجمع معتادان متجاهر و فعالیت خرده‌فروشان مواد مخدر در محدوده اتوبان آزادگان، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

زلفخانی افزود: با همکاری ماموران انتظامی شهرستان اسلامشهر و پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران، پس از هماهنگی‌های قضایی، عملیات ضربتی در پاتوق‌های شناسایی‌شده اجرا و ضمن پاکسازی کامل منطقه، ۱۳ خرده‌فروش دستگیر و ۱۳۶ معتاد متجاهر جمع‌آوری و برای سیر مراحل درمان به کمپ‌های ترک اعتیاد منتقل شدند.

وی در پایان با تقدیر از همکاری و همراهی شهروندان با مجموعه انتظامی، خاطرنشان کرد: طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده و برخورد قاطع با سوداگران مرگ به منظور تثبیت امنیت و آرامش عمومی در تمامی مناطق تداوم خواهد داشت.