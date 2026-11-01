سرهنگ هنرور فرمانده جدید هنگ مرزی بانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده هنگ مرزی بانه با حضور سردار احمدرضا حاتمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان، فرماندار بانه، اعضای شورای تأمین، معاونان ستادی فرماندهی مرزبانی استان و جمعی از کارکنان مرزبانی ظهر یکشنبه برگزار شد.

فرمانده مرزبانی کردستان در این مراسم با اشاره به موقعیت راهبردی مرزهای کردستان و مسئولیت سنگین مرزبانان در صیانت از امنیت کشور اظهار کرد: حفظ و ارتقای امنیت پایدار در نوار مرزی نیازمند آمادگی مستمر نیروها، تقویت توان عملیاتی و افزایش اشراف اطلاعاتی بر تحولات و تحرکات مرزی است.

سردار احمدرضا حاتمی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کنترل هوشمندانه مرزها تأکید کرد و افزود: مقابله با قاچاق، جلوگیری از ترددهای غیرمجاز و برخورد با هرگونه تهدید علیه امنیت مرزها باید با جدیت و برنامه‌ریزی مستمر دنبال شود.

تعامل بین‌بخشی؛ ضرورت تأمین امنیت پایدار مرزها

فرمانده مرزبانی استان کردستان با قدردانی از خدمات سرهنگ نجفی‌نژاد و مجموعه کارکنان هنگ مرزی بانه، تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی را از الزامات موفقیت در مأموریت‌های مرزبانی دانست.

حاتمی همچنین بر حفظ انسجام سازمانی، توجه به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان و تقویت انگیزه خدمتی مرزداران تأکید کرد و خواستار استمرار اقدامات مؤثر برای ارتقای اقتدار مرزبانی در این حوزه شد.

فرماندار بانه نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهیدان، از تلاش‌ها و خدمات سرهنگ نجفی‌نژاد در دوران مسئولیت فرماندهی هنگ مرزی بانه قدردانی کرد.

احمد محمدرضایی با تبریک انتصاب سرهنگ هنرور به‌عنوان فرمانده جدید این هنگ، ابراز امیدواری کرد تعامل و همکاری سازنده مرزبانی با اعضای شورای تأمین و سایر دستگاه‌های شهرستان با قوت بیشتری ادامه یابد.

در پایان این مراسم، سردار احمدرضا حاتمی ضمن تقدیر از خدمات فرمانده پیشین، سرهنگ هنرور را به‌عنوان فرمانده جدید هنگ مرزی بانه معرفی کرد.