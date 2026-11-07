به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی شنبه شب در پایان سفر یک‌روزه خود به استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های این سفر اظهار کرد: در ابتدای سفر، بازدید میدانی از واحدهای آسیب‌دیده منطقه عسلویه، شامل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، انجام شد و کارشناسان و متخصصان این مجموعه‌ها با جدیت و تلاش در حال انجام تعمیرات اساسی هستند تا بتوانند کار را در زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسانند.

وی افزود: در جریان این بازدید اعلام کردیم بانک مرکزی و شبکه بانکی آمادگی دارند برای جبران خسارت‌ها و تأمین نیازهای مالی این مجموعه‌ها حمایت‌های لازم را انجام دهند تا بخش‌های گاز و پتروشیمی هرچه سریع‌تر به سطح پیشین تولید و عرضه بازگردند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نشست سه‌ساعته با فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و مسئولان استان بوشهر ادامه داد: در این نشست، مسائل و مشکلات استان و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارزی، پولی، بانکی و اعتباری بررسی شد و مقرر شد با اختصاص خطوط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، طرح‌های تولیدی و پروژه‌های نیمه‌تمام یا نیازمند پشتیبانی مالی تأمین اعتبار شوند تا اجرای آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

همتی درباره تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین استان بوشهر نیز گفت: این تعاونی‌ها تعهدات ارزی دارند که باید تعیین تکلیف و ایفا شود. مقرر شد موضوع بررسی و از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود تا دغدغه‌های موجود در این زمینه برطرف شود.

وی با تأکید بر تداوم تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری کشور خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نگرانی وجود ندارد؛ زیرا از ابتدای سال تاکنون، طی ۷.۵ ماه گذشته، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات این اقلام تأمین شده و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.

رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد اقدامات این بانک در زمینه کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز به‌تدریج آثار ملموس‌تری در اقتصاد کشور داشته باشد.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان علیه کشور اظهار کرد: هدف دشمنان، فروپاشی اقتصادی و برهم زدن نظم اقتصادی کشور بود. اگرچه فشارهای اقتصادی به مردم آسیب رساند و مشکلاتی ایجاد کرد، اما آنها در دستیابی به اهداف اصلی خود ناکام ماندند.

وی افزود: مقاومت رزمندگان اسلام در عرصه نظامی، پایداری مردم و برنامه‌های اقتصادی دولت موجب شد دشمنان نتوانند به هدف خود برای به زانو درآوردن ایران اسلامی دست پیدا کنند و به‌زودی بیش از پیش روشن خواهد شد که اعمال چنین فشارهایی نتیجه‌ای برای آنها نخواهد داشت.