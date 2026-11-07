به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری شامگاه شنبه در تجمع مردمی بجنورد که در میدان شهید برگزار شد، اظهار کرد: مواضع رهبری از ابتدای مسئولیت تاکنون بر پایه اقتدار، شجاعت، محاسبه دقیق، دوری از انفعال و ایستادگی در برابر دشمنان بوده و در این مسیر تغییری ایجاد نشده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین راهبردهای مطرح‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نظامی افزود: نخستین راهبرد، به‌روزرسانی اهداف نظامی و دفاعی است؛ به این معنا که فرماندهان باید تمامی اهداف احتمالی دشمن در منطقه و فراتر از آن را شناسایی و برای مواجهه با تهدیدات آمادگی لازم را داشته باشند.

امام جمعه بجنورد، پاسخ فوری و قاطع را دومین راهبرد دانست و تصریح کرد: نیروهای مسلح باید به‌گونه‌ای آماده باشند که در صورت آغاز هرگونه اقدام خصمانه از سوی دشمن، بدون تأخیر و انتظار برای صدور دستورهای تکمیلی، پاسخ متناسب و قاطع ارائه کنند.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به راهبرد منطقه‌ای بودن هرگونه درگیری احتمالی بیان کرد: دامنه پاسخ دفاعی به تجاوزات می‌تواند فراتر از یک جغرافیای محدود باشد و پایگاه‌هایی را که در پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران نقش دارند، دربر بگیرد.

وی، حمایت از نیروهای مسلح را چهارمین راهبرد برشمرد و گفت: این حمایت باید هم در حوزه مادی و معیشتی و هم در عرصه معنوی صورت گیرد. مسئولان باید نیازهای نیروهای مسلح را تأمین کنند و مردم نیز با حمایت و پشتیبانی خود، روحیه مدافعان کشور را تقویت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر اینکه دشمن در اقدامات خود از هیچ خط قرمزی عبور نکرده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی، موضوع انتقام و پاسخ‌گویی به جنایات دشمن باید مورد توجه قرار گیرد. وی با تفکیک مفهوم قصاص از انتقام، بر ضرورت پیگیری مطالبات و اهداف ملی در برابر اقدامات خصمانه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری همچنین خروج آمریکا از منطقه و تداوم تضعیف نفوذ این کشور را از جمله موضوعات مورد تأکید در راهبردهای مقابله با استکبار دانست و افزود: این مسیر باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی، منطقه‌ای و مردمی ادامه پیدا کند.

وی در ادامه، موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: عضویت در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب تعهدات و منافع متقابل باشد؛ اما هنگامی که نهادی که وظیفه نظارت و حمایت از امنیت فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را بر عهده دارد، به‌جای انجام مسئولیت خود در مسیر تهدید امنیت کشور قرار می‌گیرد، ضرورت بازنگری در نوع همکاری‌ها و تصمیم‌گیری درباره ادامه عضویت در این معاهده مطرح می‌شود.

امام جمعه بجنورد تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره این موضوع و سایر اقدامات لازم در حوزه هسته‌ای باید با در نظر گرفتن مصالح نظام و تصمیم مسئولان عالی کشور انجام شود.