به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات ضروری در شبکه گازرسانی، جریان گاز در محدوده منطقه چهار شهرداری اصفهان، خیابان مهر و فرعی مهرورزان به‌طور موقت قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، قطعی گاز از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

شرکت گاز استان اصفهان ضمن قدردانی از همکاری مشترکان، از شهروندان ساکن در این محدوده خواست در مدت قطعی گاز، شیر تمامی وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که روشن کردن وسایل گازسوز پیش از وصل مجدد جریان گاز می‌تواند خطرآفرین باشد و مشترکان باید نکات ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند.