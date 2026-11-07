https://mehrnews.com/x3dxWX ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کد مطلب 7003567 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۲ گرگانیها بار دیگر در تجمع شبانه گرد هم آمدند گرگان- مردم گرگان با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر صحنهای از همبستگی و همراهی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 10 MB کد مطلب 7003567 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم آستارا به شب ۲۵۲ رسید عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست دویست و پنجاه و دومین شب تجمعات مردم فردیس تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و دومین شب همدلی و وحدت پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه دویست و پنجاه و دومین شب نمایش اراده مردم رودسر در خیابان آیین تشییع شهید گمنام با حضور حماسی مردم محلات در شب ۲۵۲ پایداری برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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