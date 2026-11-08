علیرضا کاکاوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر در لرستان، اظهار داشت: تا کنون تغییر محسوسی در دبی آب رودخانه‌های استان باتوجه‌به حجم بارندگی‌های اخیر نداشته‌ایم.

وی عنوان کرد: به جزء دو رودخانه استان، در مابقی رودخانه‌ها تغییر محسوسی در حجم دبی رودخانه‌ها نداشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه دبی آب رودخانه «چول هول» پلدختر و معمولان یک متر و دبی آب رودخانه «مار بره و دره تخت» در ازنا و دورود هم ۳۰ سانتی‌متر افزایش داشته است، گفت: در حال حاضر هم مخازن سدهای استان حدود ۱۲ درصد پرشدگی داشته است.

کاکاوند، گفت: یعنی حدود ۸۸ درصد از حجم مخازن سدهای استان همچنان خالی است.

وی تأکید کرد: درخواست ما از به مردم عزیز استان این است که به تذکراتی که از قبل داده شده همچنان دقت لازم را داشته باشند و حریم رودخانه‌ها نزدیک نشوند.