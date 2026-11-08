به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرازی شامگاه شنبه در مراسم عزاداری حرم بانوی کرامت با اشاره به جایگاه عهد و پیمان الهی در سیره امیرالمؤمنین(ع) و شهدا اظهار کرد: در آیات قرآن کریم از مؤمنانی سخن گفته شده است که با خداوند پیمان بستند و تا پایان عمر بر عهد خود پایدار ماندند و گروهی از آنان به شهادت رسیدند و گروهی دیگر همچنان در انتظار انجام این پیمان الهی هستند.



وی گفت: نمونه روشن این عهد الهی را می‌توان در شخصیت‌هایی همچون حضرت حمزه سیدالشهدا، جعفر طیار و عبیده مشاهده کرد که برای دفاع از دین و ارزش‌های الهی با خداوند پیمان بستند و در نهایت با شهادت، مسئولیت خود را به سرانجام رساندند.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا افزود: امام شهیدان در تبیین این حقیقت تأکید داشتند که این شهدا بار سنگینی را که بر دوش آنان قرار گرفته بود به مقصد رساندند و با شهادت، عهد خود را به پایان بردند.



شیرازی با اشاره به جایگاه شهادت در نگاه امیرالمؤمنین(ع) بیان کرد: حضرت علی(ع) پس از شهادت شماری از یاران برجسته خود در جنگ‌های مختلف، نزد پیامبر اسلام(ص) آمدند و از اینکه از جمع شهدا باقی مانده‌اند سخن گفتند و پیامبر(ص) نیز به ایشان بشارت دادند که سرانجام به شهادت خواهند رسید.



وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که حتی امیرالمؤمنین(ع) با آن جایگاه عظیم معنوی، شهادت را یک مقام بلند الهی می‌دانستند و رسیدن به آن را از خداوند درخواست می‌کردند.



هدف، حفظ دین است و شهادت وسیله رسیدن به آن



شیرازی با بیان اینکه هدف اصلی مؤمن، حفظ دین و رسیدن به مقام عبودیت و بندگی خداوند است، تصریح کرد: شهادت هدف نهایی نیست بلکه اگر شهادت بتواند مسیر حفظ اسلام و جامعه اسلامی را هموار کند، انسان مؤمن با تمام وجود در این مسیر قدم می‌گذارد.



وی افزود: کسی که حقیقت زندگی اولیای الهی و آموزه‌های قرآن را درک کرده باشد، برای رسیدن به هدف الهی با همه توان تلاش می‌کند و هیچ قدرت، دشمنی، حادثه یا تردیدی نمی‌تواند او را از پیمودن مسیر بازدارد.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی گفت: از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران بارها نشان داد که برای دفاع از دین، استقلال و نظام اسلامی آماده ایستادگی است و زنان و مردان این سرزمین در مقاطع مختلف با تحمل سختی‌ها از آرمان‌های خود دفاع کردند.



شیرازی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دشمنان برای جلوگیری از تثبیت نظام اسلامی وارد میدان شدند و در نقاط مختلف کشور از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، مازندران، آمل و حتی قم تلاش‌هایی برای ایجاد ناامنی و جلوگیری از شکل‌گیری و استقرار نظام اسلامی صورت گرفت.



وی گفت: در آن دوران جوانان این کشور، اعم از نیروهای ارتش، سپاه، روحانیون و بسیجیان، در برابر توطئه‌ها ایستادند و با وجود شهادت، مجروحیت و اسارت، اجازه ندادند اراده ملت ایران در دفاع از انقلاب و کشور تضعیف شود.



جوانان ایران در سخت‌ترین میدان‌ها ایستادند



شیرازی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: جنگ تحمیلی هشت سال ادامه یافت و در این دوره جوانان ایرانی در تمامی سطوح فرماندهی و رزمندگی با روحیه‌ای مثال‌زدنی وارد میدان شدند و بسیاری از فرماندهان و قهرمانان جنگ در سنین پایین مسئولیت‌های سنگین را بر عهده گرفتند.



وی ادامه داد: دشمن در طول جنگ علاوه بر عملیات نظامی، بمباران شهرها و موشک‌باران مناطق مختلف، تلاش کرد با ایجاد فشار روحی و روانی مردم را از انقلاب جدا کند اما ملت ایران در برابر این فشارها ایستادگی کرد.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بیان کرد: در دوران اسارت نیز جنایت‌های فراوانی علیه رزمندگان ایرانی صورت گرفت و دشمن بعثی با رفتارهای خشن تلاش می‌کرد روحیه رزمندگان و ملت ایران را درهم بشکند اما ایستادگی آزادگان و رزمندگان نشان داد که این فشارها نتوانست آنان را از مسیر خود بازدارد.



شیرازی با اشاره به حضور زنان ایرانی در دوران دفاع مقدس گفت: زنان نیز در آن دوران تنها در پشت جبهه حضور نداشتند بلکه در مناطق مختلف از جمله خرمشهر، آبادان، مهران و دهلران در بخش‌های مختلف دفاع و امدادرسانی نقش‌آفرینی کردند و با استقامت در برابر دشمن ایستادند.



وی افزود: خاطرات زنان آزاده و رزمنده و همچنین سرگذشت افرادی که سال‌ها در زندان‌های رژیم بعثی مقاومت کردند، بخشی از واقعیت‌های دفاع مقدس است که باید برای نسل‌های آینده بازگو شود.



خانواده شهدا بر عهد خود استوار ماندند



شیرازی با اشاره به صبر و استقامت خانواده‌های شهدا گفت: در جریان دفاع مقدس، خانواده‌های شهدا نیز با وجود داغ فرزندان خود، این ایستادگی را ادامه دادند و بسیاری از آنان شهادت فرزندانشان را در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب یک افتخار می‌دانستند.



وی ادامه داد: در سال‌های پس از دفاع مقدس نیز همین روحیه در میان مدافعان حرم و رزمندگان جبهه مقاومت تداوم یافت و شهدایی که برای دفاع از حرم و مقابله با جریان تروریستی داعش به میدان رفتند، ادامه‌دهندگان همان مکتب بودند.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به خاطره دیدار با خانواده دو شهید مدافع حرم در مشهد اظهار کرد: مادر این دو شهید با وجود داغ سنگین فرزندانش، از اینکه در دوران دفاع مقدس هر بار پیکر شهیدی را تشییع می‌کردند و برای آن شهید دعا می‌کرد، سخن گفت و این روحیه نشان‌دهنده عمق باور خانواده‌های شهدا به مسیر ایثار و شهادت بود.



شیرازی افزود: خانواده‌های شهدا با صبر و تحمل خود نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود و آنان نیز در این مسیر، مسئولیت سنگینی را بر عهده داشته‌اند.



وی با اشاره به حوادث و تهدیدهای سال‌های اخیر گفت: امروز نیز وقتی به میدان نگاه می‌کنیم، همان روحیه را در میان جوانان، زنان و مردان این سرزمین مشاهده می‌کنیم و نسل جدید در دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت، خود را ادامه‌دهنده راه شهدا می‌داند.



نسل امروز راه شهدا را ادامه می‌دهد



شیرازی بیان کرد: در رخدادهای اخیر، مردم با وجود دشواری‌ها و تهدیدها در صحنه حضور داشتند و جوانان نیز در کنار نیروهای مسئول دفاع از کشور، با انگیزه و بدون چشمداشت برای حفظ انقلاب و امنیت جامعه تلاش کردند.



وی گفت: شهدای امروز، ادامه‌دهندگان راه شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم هستند و این جریان، در مکتب امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی تربیت شده است.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا افزود: امام خمینی(ره) همه هستی خود را برای انقلاب اسلامی گذاشت و در نهایت نیز با بهترین یاران و عزیزان خود از این دنیا رفت و حاج قاسم سلیمانی نیز با عهدی که با خداوند بسته بود، جان خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کرد.



شیرازی با تأکید بر ماندگاری انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملتی که با خداوند و آرمان‌های الهی عهد بسته و بر پیمان خود ایستاده است، از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت با تکیه بر همین ایستادگی و وفاداری مردم ماندگار خواهد بود.



وی در پایان گفت: همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید کردند دشمنان در برابر اراده ملت ایران ناتوان خواهند بود و امید است به برکت عنایات الهی و با یاری حضرت ولی‌عصر(عج)، این ملت مسیر خود را با قدرت ادامه دهد و انقلاب اسلامی به حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) متصل شود.