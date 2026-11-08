به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی صبح یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در فصل سرما اظهار کرد: تاکنون ۹ هزار و ۵۰۰ تن از مصالح مورد نیاز عملیات راهداری زمستانی در سطح استان ذخیره‌سازی شده تا در زمان بارش برف و بروز یخبندان، امکان مداخله سریع نیروهای راهداری فراهم باشد.

وی با بیان اینکه تأمین به موقع تجهیزات و مصالح از الزامات اجرای طرح راهداری زمستانی است، افزود: ذخیره‌سازی شن و نمک نقش مهمی در تسریع عملیات برف روبی و یخ زدایی، جلوگیری از انسداد راه‌ها و کاهش مخاطرات تردد در شرایط نامساعد جوی دارد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر راهدارخانه‌ها تصریح کرد: این مصالح در نقاط مختلف استان ذخیره شده است تا نیروهای عملیاتی بتوانند متناسب با شرایط جوی و وضعیت محورهای ارتباطی، خدمات مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان ارائه دهند.

موسوی خاطرنشان کرد: راهداران استان سمنان با آمادگی شبانه روزی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی و ماشین‌آلات راهداری، برای مقابله با بارش برف، یخبندان و سایر شرایط جوی زمستانی آماده هستند.

وی تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای و استمرار تردد در محورهای مواصلاتی را از اولویت‌های مجموعه راهداری دانست و بر آمادگی برای ارائه خدمات به مسافران و رانندگان در طول فصل زمستان تأکید کرد.