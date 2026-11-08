به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله سلیمانی، ظهر یکشنبه، در حاشیه اعزام کاروان‌های راهیان نور شهرستان شهریار اظهار کرد: برگزاری این دوره‌ها و حضور پرشور نسل نوجوان در مناطق عملیاتی جنوب، حامل پیامی صریح و آشکار است که نشان می‌دهد نسل امروز نیز همانند جوانان دوران هشت سال دفاع مقدس، بر اصول ایثار، پایمردی و پاسداری از مرزهای عقیدتی و ملی استوار است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه دانش‌آموزان دختر در تحکیم گفتمان ایثار در جامعه تصریح کرد: تجربه ارزشمند سال‌های حماسه و نبرد اثبات کرده که تنها مسیر غلبه بر چالش‌ها و رویارویی با تهدیدهای بیرونی، تکیه بر الگوی پایداری و الگوگیری از سیره عملی شهداست و این آموزه باید به درستی به نسل‌های آینده منتقل شود.

فرمانده سپاه ناحیه شهریار با تأکید بر اهداف تربیتی و بصیرتی این سفرهای معنوی افزود: حضور نسل جدید در این فضاها نشانگر آمادگی کامل نوجوانان برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و اعتلای کشور در شرایط خطیر کنونی است.

سلیمانی در پایان با تجلیل از همکاری‌های دوجانبه متولیان حوزه تعلیم و تربیت و والدین دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: اهتمام مجموعه آموزش و پرورش و همراهی صمیمانه خانواده‌ها در تسهیل این فرآیند فرهنگی شایسته تقدیر است و امیدواریم این اردوی تربیتی با نهایت سلامت، امنیت و دستاوردهای معنوی برای دانش‌آموزان به پایان برسد.