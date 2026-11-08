به گزارش خبرنگار مهر، تنیسورهای قم در رقابت‌های رده‌های سنی کشور که به میزبانی شیراز برگزار شد، دو عنوان سوم مشترک کسب کردند.

محمدرضا شیعه‌مرتضی در رده سنی زیر ۱۰ سال به جمع نفرات سوم مشترک این مسابقات راه یافت و عنوان برتر خود را در این رده به دست آورد.

همچنین محمدحسین‌زاده در رقابت‌های دونفره رده سنی زیر ۱۸ سال، همراه با هم‌تیمی خود مقام سوم مشترک را کسب کرد و دومین عنوان قم در این مسابقات را رقم زد.

حضور جوانان قمی در مسابقات کشوری در رقابت های تنیس ، نشان دهنده ظرفیت بالای استان قم و امید به آینده روشن قم در این رشته ورزشی است.