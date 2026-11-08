به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی صبح یکشنبه در دیدار با سید محمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی، در سالن جلسات تبلیغات اسلامی استان بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل بیشتر نمایندگان مجلس با سازمان تبلیغات اسلامی برای رفع مشکلات، تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و حمایت از برنامه‌های دینی و قرآنی تأکید شد.

حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در این دیدار با اشاره به رسالت سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه جهاد تبیین و تقویت حلقه‌های میانی اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم در این عرصه، مجموعه «دختران حاج قاسم» است که توانسته اقدامات مؤثری در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی انجام دهد.

وی با بیان اینکه موضوع اوقات فراغت باید متناسب با نیازهای روز جامعه به‌روزرسانی شود، افزود: در همین راستا، برنامه‌هایی در قالب طرح دختران حاج قاسم شکل گرفته و زمینه حضور و نقش‌آفرینی دختران در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی فراهم شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت بانوان گفت: در گذشته ظرفیت بانوان آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما امروز این ظرفیت با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام هدایتی ادامه داد: مداحان بانو، مجموعه‌های تربیتی و گروه‌های فرهنگی بانوان در جلسات و برنامه‌های مختلف، فعالیت‌های دینی و فرهنگی را دنبال می‌کنند و نقش مؤثری در ترویج معارف اسلامی دارند.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به فعالان عرصه دین و فرهنگ تصریح کرد: ما به افرادی خدمت می‌کنیم که خودشان در مسیر خدمت به دین و مردم فعالیت دارند و این موضوع اهمیت حمایت از مجموعه‌های مردمی و فرهنگی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین با اشاره به طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها» گفت: این طرح از برنامه‌های ارزشمند در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی مردم با آیات قرآن در زندگی روزمره است و بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان مشارکت در این طرح به ۵۵ درصد رسیده است.

حجت‌الاسلام هدایتی با بیان اینکه محوریت اصلی اجرای این طرح با سازمان تبلیغات اسلامی است، افزود: موضوعاتی همچون مبارزه با استکبار و مقاومت نیز ریشه در آموزه‌ها و آیات قرآن کریم دارد و باید در برنامه‌های فرهنگی و تبیینی مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف با سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: هم‌افزایی نمایندگان مجلس با سازمان تبلیغات اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع، پیگیری مشکلات و تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان باشد.

حجت‌الاسلام هدایتی همچنین با قدردانی از رویکرد و نگاه فعالان فرهنگی اظهار کرد: رویکرد شما مثبت است و روحیه انقلابی و دغدغه‌مندی نسبت به ارزش‌ها در فعالیت‌هایتان دیده می‌شود. انتظار داریم سازمان تبلیغات اسلامی و ظرفیت‌های آن بیش از گذشته در برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد و تعامل و همکاری برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی استمرار داشته باشد.

در این دیدار، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی و مجموعه‌های فرهنگی برای حمایت از فعالیت‌های مردمی، پیگیری مسائل و مشکلات سازمان تبلیغات اسلامی و تقویت برنامه‌های قرآنی، تربیتی و فرهنگی در خراسان شمالی تأکید شد.