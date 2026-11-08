به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان صبح امروز یکشنبه در دومین جلسه فوری ستاد مدیریت بحران شهرستان خرم‌آباد که با حضور بخشدار سپیددشت و مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در بخشداری سپیددشت برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس منطقه و تداوم بارندگی‌ها، مدیران شهرستان با محوریت بخشدار و ستاد مدیریت بحران، پیگیری و مدیریت شرایط را در دستور کار دارند.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران، اصحاب رسانه و مجموعه صداوسیما در اطلاع‌رسانی به‌موقع و امیدبخشی به مردم، افزود: فعالان رسانه‌ای در جریان حوادث اخیر با حضور میدانی و اطلاع‌رسانی مستمر، در برخی موارد حتی زودتر از مدیران در صحنه حاضر شدند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

تداوم بارندگی‌ها روند بازگشایی راه‌ها را دشوار کرده است

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به شرایط جغرافیایی و توپوگرافی خاص بخش پاپی، بیان کرد: مسدود شدن راه‌های ارتباطی این منطقه در شرایط بارش‌های سیل‌آسا تا حدودی قابل پیش‌بینی است؛ چراکه بارندگی شدید در ارتفاعات موجب ورود حجم زیادی از رسوبات به مسیل‌ها و مسیرهای ارتباطی می‌شود.

درمنان ادامه داد: با وجود تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی مسیرها، تداوم بارندگی‌ها در مواردی موجب انسداد مجدد راه‌های بازگشایی‌شده می‌شود و همین مسئله روند خدمات‌رسانی و فعالیت راهداران را با دشواری مواجه کرده است.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در منطقه، گفت: گروه‌های عملیاتی مختلف در حوزه‌های گوناگون به منطقه اعزام شده‌اند و ماشین‌آلات مکانیکی نیز در حال انجام مأموریت هستند؛ همچنین اقدامات لازم برای رفع مشکل گازرسانی به هفت روستا در مرکز بخش پاپی در دستور کار قرار گرفته است.

رفع بخش عمده مشکلات برق و بازگشایی نیمی از راه‌ها

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه تعدادی از دکل‌های برق روستاها بر اثر بارندگی و شرایط جوی آسیب دیده یا سقوط کرده‌اند، افزود: با تلاش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق، بخش عمده مشکلات برطرف شده و نیروهای راهداری نیز تاکنون بیش از ۵۰ درصد راه‌های مسدودشده بخش پاپی را بازگشایی کرده‌اند.

درمنان عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با بارش‌های سیل‌آسا و شرایط جوی اخیر را قابل ارزیابی و دفاع دانست و تصریح کرد: در سال‌های گذشته با بارندگی‌هایی به‌مراتب کمتر، شاهد حوادث و اتفاقات ناگواری بودیم، اما خوشبختانه با وجود ثبت ۱۹۸ میلی‌متر بارندگی در مرکز بخش پاپی، تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی، تلف شدن دام‌ها یا تخریب کامل حتی یک واحد مسکونی گزارش نشده است.

پیگیری مستمر استاندار برای مدیریت بحران در پاپی

وی همچنین از پیگیری مستمر استاندار لرستان از نخستین ساعات وقوع بارندگی‌ها خبر داد و گفت: سیدسعید شاهرخی از همان ساعات اولیه شخصاً موضوع مدیریت بحران را دنبال کرده و با رصد مستمر شرایط، ارتباط و هماهنگی لازم را با ادارات و بخش‌های مختلف برقرار کرده است.

فرماندار خرم‌آباد خاطرنشان کرد: حضور استاندار لرستان در بخش پاپی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را تقویت می‌کند و روند بازگشایی راه‌ها، رفع مشکلات زیرساختی و امدادرسانی به روستاهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.