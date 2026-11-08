به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قادری صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان گردشگری و محیط زیست با اشاره به ضرورت حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: صیانت از طبیعت و منابع زیستی یک مسئولیت عمومی است و تحقق این مهم نیازمند همکاری و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری و بخش خصوصی است.

وی افزود: برگزاری تورهای گردشگری مسئولانه و رعایت الزامات زیست‌محیطی می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری داشته باشد و زمینه بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری منطقه را فراهم کند.

قادری با اشاره به اهداف نشست هم‌اندیشی فعالان گردشگری و محیط زیست تصریح کرد: این جلسه با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از فعالیت‌های گردشگری در طبیعت برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ساری با تأکید بر اهمیت اکوسیستم‌های جنگلی و ساحلی این شهرستان خاطرنشان کرد: اجرای دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های زیست‌محیطی در تورهای گردشگری، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی، خودداری از مداخله در زیستگاه‌های حیات وحش و حفاظت از تنوع زیستی باید مورد توجه جدی فعالان این حوزه قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه گردشگری شهرستان ساری گفت: رویکرد اصلی در برنامه‌ریزی‌های گردشگری، معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی در کنار حفاظت از منابع محیط زیستی است تا توسعه این صنعت بدون آسیب به سرمایه‌های طبیعی منطقه دنبال شود.