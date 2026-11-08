پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع پدیده مه و کاهش دید در ساعات شب و اوایل صبح و صدور هشدار دریالیی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار یکشنبه شب هفدهم و زمان پایان آن سه شنبه نوزدهم آبان ماه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: مه آلودگی (در ساعات شب و اوایل صبح) و کاهش دید افقی بویژه در محورهای مواصلاتی از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه این اثر این هشدار یکشنبه مناطق شمالی و مرکزی استان بوشهر،دوشنبه استان بوشهر بویژه مناطق شمالی و مرکزی و سه شنبه استان بوشهر پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهربیان کرد: کاهش دید افقی، اختلال در ترددهای جاده‌ای و افزایش احتمال وقوع تصادفات رانندگی، همچنین احتمال اختلال در فعالیت‌های دریایی و هوایی از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: احتیاط در رانندگی، کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ مه‌شکن، پرهیز از سبقت و سفرهای غیرضروری و رعایت تمهیدات ایمنی در ترددهای دریایی و هوایی طی این مدت توصیه می شود.

هشدار دریایی سطح نارنجی

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد شدید گاهی بسیار شدید غالباً شمال غربی و صدور هشدار دریایی نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار بعد از ظهر دوشنبه هجدهم و پایان آن اواخر وقت پنج شنبه ۲۱ آبان ماه است.

وی گفت: وزش باد شدید گاهی بسیار شدید غالباً شمال غربی (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) ، افزایش ارتفاع موج دریا (۱۲۰ تا ۲۱۰ و گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر)، بارش باران و رعد و برق در روز های دوشنبه و چهارشنبه از اثرات این مخاطره است.

وی بیان کرد: منطقه اثر این هشدار در روزهای دوشنبه و سه شنبه سواحل و فراساحل استان بوشهر، چهارشنبه و پنج شنبه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر گفت: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر پاره شدن تورهای صیادی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.

وی یادآور شد: اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.