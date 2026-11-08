به گزارش خبرنگار مهر، امید احمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مجموعه با بهره‌گیری از ۴۶ نیروی انسانی در ۱۹ نقطه استان مستقر شده و خدمات فنی و آزمایشگاهی خود را در سطح تمامی شهرستان‌های کردستان ارائه می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر چهار شهرستان استان دارای شعبه آزمایشگاهی هستند و در چهار شهرستان دیگر نیز واحدهای شهرستانی با برخورداری از تجهیزات و نیروی انسانی فعال هستند.

احمدی با اشاره به تداوم فعالیت این مجموعه در شرایط جنگی بیان کرد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان همانند سایر دستگاه‌ها تحت تأثیر شرایط جنگ قرار گرفت، اما حتی در سخت‌ترین شرایط نیز فعالیت‌های آن متوقف نشد و ارائه خدمات به پروژه‌ها ادامه داشت.

وی با بیان اینکه در هفت ماه نخست سال جاری ۸۳ هزار مورد آزمایش در سطح استان انجام شده است، عنوان کرد: این در حالی است که مجموع آزمایش‌های انجام‌شده در سال گذشته به ۱۲۶ هزار مورد رسید و پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند فعالیت‌ها، حجم خدمات آزمایشگاهی تا پایان سال جاری افزایش یابد.

انجام ۶۳۰ نوع آزمایش تخصصی در کردستان

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان با اشاره به تنوع خدمات این مجموعه گفت: در حال حاضر حدود ۶۳۰ نوع آزمایش مختلف در این آزمایشگاه انجام می‌شود که بخش‌های تخصصی متعددی از جمله ژئوتکنیک، مقاومت مصالح، آزمایش‌های غیرمخرب و بازتاب رنگ را شامل می‌شود.

احمدی اضافه کرد: همچنین بخش شیمی این آزمایشگاه به تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های قیر محلول و قیر امولسیون مجهز شده است که از جمله مواد مورد استفاده در لایه‌های زیرین آسفالت به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر نقش آزمایشگاه در کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: مأموریت اصلی این مجموعه انجام آزمایش‌های تخصصی و کنترل کیفیت عملیات اجرایی است و نتایج تمامی آزمایش‌ها در سامانه مربوطه بارگذاری می‌شود تا کارفرمایان بتوانند به‌صورت مستقیم به اطلاعات و نتایج دسترسی داشته باشند.

پوشش ۲۶ قرارداد آزمایشگاهی پروژه های عمرانی در استان

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان با اشاره به همکاری این مجموعه با دستگاه‌های اجرایی گفت: در حال حاضر ۲۶ قرارداد با کارفرمایان مختلف در استان منعقد شده که پروژه‌های مرتبط با این دستگاه‌ها تحت پوشش خدمات فنی و آزمایشگاهی قرار دارند.

احمدی ادامه داد: فعالیت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز هر کدام در قالب قراردادهای مشخص، از خدمات این آزمایشگاه بهره‌مند می‌شوند.

وی در پایان از آمادگی این مجموعه برای ارتقای دانش فنی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: آمادگی داریم با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای دستگاه‌های اجرایی، زمینه آشنایی بیشتر کارشناسان با الزامات فنی، استانداردها و روش‌های کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی را فراهم کنیم.

وی همچنین بر اهمیت آموزش تاکید کرد و افزود: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک امکان برگزاری دوره‌های آموزشی برای دستگاههای اجرایی را دارد و درصورت نیاز دوره‌های تخصصی برگزار خواهد کرد.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین را نیز از اقدامات این آزمایشگاه دانست و گفت: این دوره ها در طول سال بیش از ۱۰ بار و به صورت رایگان برگزار می‌شود.