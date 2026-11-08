به گزارش خبرنگار مهر، علی ولیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری بیست و هشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان چهارمحال و بختیاری با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در آگاهی‌بخشی و اشاره به اینکه این رویداد نقش مهمی در تکریم خیران و پیشبرد پروژه‌های نهضت عدالت در توسعه فضاهای آموزشی دارد، اظهار کرد: خدمات ارزنده خیران مدرسه‌ساز خاصه در مناطق دورافتاده باعث می‌شود مسیر زندگی یک نسل تغییر کند که این بسیار ارزشمند است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در این استان بیش از ۵۰۰ خیر به تأمین نیازمندی‌های آموزش و پرورش کمک می‌کنند، ادامه داد: از این تعداد، ۳۰۰ خیر در واگذاری مدارس، تأمین مصالح و اهدای پول نقد کمک یا منزل مسکونی اهدا کردند؛ بیش از ۲۰۰ خیر نیز در احداث مدارس جدید مشارکت داشتند.

ولیان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ که نهضت توسعه عدالت آموزشی در فضاهای آموزشی و تجهیزات راه‌اندازی شد، شاهد رشد مشارکت ۲.۶ برابری تعهدات خیران نسبت به سال قبل بودیم و در این راستا، خیران بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال کمک کردند.

مشارکت خیران در ۶۲ پروژه مدرسه سازی استان

وی با یادآوری اینکه ۶۲ پروژه آموزشی با زیربنای ۳۷ هزار و ۴۰۰ متر مربع در سال گذشته با مشارکت خیران مدرسه‌ساز اجرا شد، گفت: بیش از ۷۰ درصد این تعهدات خیری یعنی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان محقق شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تعداد پروژه‌های در دست اجرا ۱۴۰ پروژه و اعتبار مورد نظر برآورد شده برای تکمیل پروژه‌های در دست اقدام، حدود چهار هزار همت است.

ولیان با تصریح اینکه طی ۲ سال اخیر از محل مسئولیت‌های اجتماعی کارخانجات و شرکت‌ها و بانک‌ها قریب به ۲۴۰ میلیارد تومان بود که حدود ۸۰ میلیارد آن محقق شده است، افزود: در این راستا، بانک‌ها و شرکت‌ها در ۲۳ پروژه مشارکت دارند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تجهیز، نوسازی و زیباسازی بسیاری از مدارس شهری و روستایی در استان، بیان کرد: این مهم مستلزم ارقام مالی بالایی است و ما هم تلاش می‌کنیم جذب اعتبار از محل‌های مختلف محقق شود.

ولیان در خصوص موانع جذب خیران، تصریح کرد: بزرگترین چالش، مشکلات اقتصادی است اما با اینحال سازمان نوسازی تمام تلاش خود را به کار گرفته است؛ سامانه‌های نظارت و ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها فعال‌اند و پروژه‌ها نیز مرتباً رصد می‌شود.