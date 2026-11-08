سرهنگ پرویز رضایی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، لازم است رانندگان با احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی تردد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری افزود: رانندگان باید سرعت خود را کاهش دهند، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و از ترمز ناگهانی و سبقت غیرمجاز خودداری نمایند. همچنین روشن نگه داشتن چراغ‌های خودرو در این شرایط ضروری است.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی نسبت به عبور از مسیرهای آب‌گرفته و مسیل‌ها هشدار داد و گفت: همراه داشتن تجهیزات ضروری، بررسی وضعیت فنی خودرو و کسب اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی پیش از آغاز سفر از اهمیت بالایی برخوردار است.