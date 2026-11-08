به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی حیدری، با اشاره به کاهش آمار حوادث رانندگی در استان اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، تصادفات فوتی و تعداد جان‌باختگان ناشی از حوادث رانندگی هر کدام ۱۸ درصد و تصادفات جرحی نیز ۳۴ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی از اولویت‌های پلیس راهور است، افزود: اجرای اقدامات پیشگیرانه، آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیکی، افزایش آگاهی شهروندان و حضور مؤثر مأموران پلیس راهور در معابر شهری از مهم‌ترین عوامل مؤثر در کاهش تصادفات بوده است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به نقش مشارکت شهروندان در بهبود وضعیت ایمنی ترافیک بیان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری رانندگان با مأموران پلیس، نقش مهمی در کاهش حوادث و پیشگیری از بروز تصادفات داشته است.

حیدری با اشاره به وضعیت تصادفات در شهرستان‌های استان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در شهرستان‌های جاسک، بشاگرد، بندرلنگه، پارسیان، بندرخمیر، سیریک و بوموسی هیچ‌گونه تصادف منجر به فوت و جان‌باخته ناشی از حوادث رانندگی ثبت نشده است.

وی با قدردانی از همکاری مردم، مسئولان محلی و عوامل اجرایی و انتظامی خاطرنشان کرد: حفظ جان شهروندان مهم‌ترین اولویت پلیس راهور است و استمرار روند کاهشی تصادفات نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های مسئول و رعایت مقررات از سوی رانندگان و سایر کاربران ترافیکی است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان همچنین بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رفتارهای پرخطر هنگام رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران و بستن کمربند ایمنی تأکید کرد و گفت: رعایت این نکات می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی و کاهش تلفات جانی داشته باشد.

حیدری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و نظارتی پلیس و همراهی شهروندان، روند کاهش تصادفات رانندگی در هرمزگان ادامه یابد.