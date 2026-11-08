به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صنعت برق، این صنعت در شرایطی پا به فصل سرما می‌گذارد که با وجود فروکش کردن ناترازی برق طی سال جاری، محدودیت در تأمین گاز نیروگاه‌های حرارتی همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع این حوزه محسوب می‌شود. در این فضا، پر کردن ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه، توسعه ظرفیت تولید برق و کنترل مصرف، از پایه‌های اساسی برنامه‌ریزی جهت گذر از زمستان و دسترسی به برق پایدار در سال آتی به شمار می‌آید.

احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، طی نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به سیر تحولات ناترازی برق بیان کرد: حجم ناترازی در زمان اوج مصرف سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات ارزیابی شد که این مقدار در سال گذشته به ۱۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات و در سال جاری به نزدیک ۱۰ هزار مگاوات تقلیل یافته است.

وی با یادآوری این نکته که فصل گرم سال ۱۴۰۵ به علت استمرار گرمای غیرعادی تا پایان مهر ماه به درازا کشید، اضافه کرد: بر خلاف سال‌های پیشین که فصل گرما عموماً از نیمه اردیبهشت آغاز شده و تا نیمه شهریور استمرار داشت، امسال در نیمه دوم شهریور و حتی در مهر ماه نیز با دمایی فراتر از حد معمول روبه‌رو بودیم.

۱۴ مگاپروژه برای مهار ناترازی برق در سال آینده

سخنگوی صنعت برق با یادآوری طرح‌های در نظر گرفته شده برای پشت سر گذاشتن اوج بار سال ۱۴۰۶ تشریح کرد: ۱۴ مگاپروژه در قالب ۱۴ حوزه کلیدی جهت گسترش ظرفیت تولید و شبکه برق و مدیریت مصرف تدوین گشته که برمبنای آن، افزایش چشمگیر ظرفیت تولید برق مدنظر قرار دارد.

ذبیح‌زاده ادامه داد: در حوزه نیروگاه‌های حرارتی، رشد ۴ هزار و ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید پیش‌بینی شده که مواردی نظیر احداث واحدهای نو، نوسازی بخش‌های آسیب‌دیده جنگ و بهبود توان نیروگاه‌های فعال را در بر می‌گیرد.

وی افزود: افزون بر این، برنامه‌ریزی گردیده تا پیش از زمان اوج مصرف سال آتی، ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور افزوده شود و مجموع ظرفیت تجدیدپذیرها به ۱۲ هزار مگاوات برسد. در سایر فناوری‌های تولید برق نیز همسو با طرح‌های توسعه‌ای، ارتقای ظرفیت پیگیری می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق خاطرنشان ساخت: بالا بردن ظرفیت شبکه انتقال، فوق‌توزیع و توزیع و همچنین گسترش پست‌های برق از دیگر ابعاد برنامه‌ریزی‌شده برای سال آینده است تا شبکه از توانایی بالاتری برای انتقال و تأمین برق در نقاط گوناگون کشور برخوردار گردد.

کشف ۴۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز و ۱۷ هزار دستگاه استخراج رمزارز

ذبیح‌زاده در ادامه با اشاره به اقدامات صنعت برق جهت مدیریت مصرف و مبارزه با مصارف غیرمجاز عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون نزدیک به ۴۶۰ هزار فقره استفاده غیرقانونی از برق شناسایی شده و مطابق با ضوابط با متخلفان برخورد به عمل آمده است.

وی گفت: در همین بازه زمانی حدود ۱۷ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز نیز کشف گردید که به‌صورت غیرقانونی از برق بهره می‌بردند و پیگیری‌های حقوقی در خصوص آن‌ها انجام پذیرفت.

سخنگوی صنعت برق با ذکر این مطلب که شناسایی این موارد به مدد ابزارهای مختلف صورت می‌پذیرد، اظهار داشت: دریافت گزارش‌های مردمی، تحلیل اطلاعات مصرف و به‌کارگیری الگوریتم‌های هوشمند برای کشف الگوهای غیرعادی مصرف از جمله راهکارهای به‌کارگرفته‌شده توسط شرکت‌های توزیع برق است.

وی با تأکید بر اینکه مصارف غیرقانونی افزون بر تضییع حقوق سایر مشترکان، موجب خسارت به تجهیزات شبکه می‌گردد، از شهروندان تقاضا کرد موارد استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز را به صنعت برق اطلاع دهند.

ذبیح‌زاده هم‌چنین از پیش‌بینی پاداش برای گزارش‌دهندگان خبر داد و بیان کرد: متناسب با نوع و میزان گزارش و کشفیات به‌دست‌آمده، پاداش‌هایی از سه تا ۵۰ میلیون تومان برای گزارش‌های مردمی منظور شده است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اصلاح روشنایی معابر، تعویض لامپ‌های فرسوده، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های صنعتی و اداری و کاستن از تلفات شبکه را از دیگر برنامه‌های مدیریت مصرف برشمرد.

از منظر سخنگوی صنعت برق، کاهش ساعت کاری نیز از جمله ابزارهای مورداستفاده جهت کنترل مصرف به شمار می‌رود و برای سال آینده، پیگیری امکان تغییر ساعت رسمی کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق اعمال می‌شود

ذبیح‌زاده در ادامه در خصوص دگرگونی هزینه برق و نحوه اعمال نرخ تازه سوخت نیروگاه‌ها در قبض‌های مشترکان تشریح کرد: نرخ جدید هزینه سوخت نیروگاهی از ابتدای آبان‌ماه از طرف وزارت نفت ابلاغ شده و نیروگاه‌ها این هزینه را در نرخ فروش برق لحاظ می‌کنند؛ از این رو بخشی از افزایش هزینه تأمین برق در نهایت به مشترکان منتقل خواهد شد.

وی اضافه کرد: برمبنای مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت نیرو عهده‌دار تعیین نحوه اعمال هزینه سوخت نیروگاهی برای لایه‌های مختلف مشترکان است.

سخنگوی صنعت برق با یادآوری اینکه میزان پرداخت این مبلغ متناسب با الگوی مصرف مشترکان مشخص می‌گردد، اظهار داشت: مشترکان خانگی که در سقف الگوی مصرف جای دارند، کمترین اثرپذیری را از این دگرگونی خواهند داشت و هزینه سوخت نیروگاهی برای این دسته در ماه‌های آتی نزدیک به ۷ هزار تومان خواهد بود.

ذبیح‌زاده ادامه داد: برای دسته‌ای از مشترکان با مصرفی فراتر از الگو، این هزینه در حدود ۲۲ هزار تومان در ماه برآورد شده و در مجموع نزدیک به ۹۰ درصد مشترکان خانگی رقمی تا این اندازه بابت سوخت نیروگاهی در قبض‌های خود ملاحظه خواهند کرد.

وی با ابراز اینکه حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، تأکید کرد: این طرح هنوز وارد مرحله پیاده‌سازی نشده و زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در حال تدارک است.

سخنگوی صنعت برق هم‌چنین از معافیت مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی خبر داد و گفت: این هزینه برای مشترکان زیرپوشش نهادهای حمایتی محاسبه نخواهد شد.

او درباره محل هزینه‌کرد منابع حاصل از این بخش نیز تصریح کرد: درآمدهای مرتبط با هزینه سوخت نیروگاهی صرف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انتقال سوخت به نیروگاه‌ها و نیز ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، به‌ویژه احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی، خواهد گردید.

ذبیح‌زاده توضیح داد: با ایجاد بخش بخار در نیروگاه‌های گازی می‌توان بدون نیاز به مصرف سوخت تازه، سطح تولید برق را بالا برد و از این طریق بهره‌وری نیروگاه‌ها را افزایش داد.

افزایش ۳۷۰ میلیون لیتری ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها

سخنگوی صنعت برق در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرد سال بیان کرد: نزدیک به ۹۰ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود و این نیروگاه‌ها در نیمه نخست سال غالباً با ممانعت جدی در تأمین سوخت روبه‌رو نیستند، اما با فرا رسیدن فصل سرما و فزونی گرفتن مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، محدودیت گازرسانی به نیروگاه‌ها بیشتر می‌شود.

وی افزود: نیروگاه‌های حرارتی جهت مواجهه با شرایط بحرانی توانایی استفاده از سوخت دوم را دارا هستند و سوخت مایع در مخازن نیروگاهی انبار می‌شود تا در هنگام محدودیت گاز، امکان استمرار تولید برق مهیا باشد.

ذبیح‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته برای توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی عنوان کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۳۷۰ میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره‌سازی مخازن نیروگاه‌ها افزوده شده است تا قدرت تاب‌آوری این واحدها در برابر ممانعت گاز فزونی گیرد.

وی با یادآوری اینکه میزان کنونی ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها هم‌چنان اندکی کمتر از مدت مشابه سال پیش است، تأکید کرد: لازم است مخازن نیروگاهی تا پایان آبان‌ماه به حداکثر ظرفیت خود برسند. وزارت نفت نیز طرح‌هایی را برای تکمیل ذخایر در دست اقدام دارد و انتظار می‌رود پیش از ورود به فصل سرد سال، این مخازن به سطح مدنظر دست یابند.

سخنگوی صنعت برق با ذکر این نکته که فصل سرد سال حدود ۱۰۰ روز و از آغاز آذرماه کلید می‌خورد، اظهار داشت: امسال از منظر تأمین گاز شرایط دشوارتری نسبت به سال گذشته پیش‌بینی می‌شود و به همین خاطر تأمین هم‌زمان گاز و سوخت مایع برای نیروگاه‌ها حائز اهمیت است.

وی تأکید کرد: ناترازی برق در فصل سرد سال عموماً ناشی از کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی مسئله اصلی به شمار می‌آید. اوج مصرف برق کشور در تابستان امسال به حدود ۷۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات بالغ گشت، در حالی که نیاز مصرف در روزهای اخیر به حدود ۴۸ هزار مگاوات کاهش یافته است.

ذبیح‌زاده افزود: از این رو ظرفیت تولید و شبکه برق کشور در فصل سرد سال به مراتب فراتر از میزان تقاضای مصرف است، اما برای به‌کارگیری این ظرفیت باید سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها به‌طور پیوسته تأمین گردد.

آمادگی برای واردات ۶۰۰ مگاوات برق از ترکیه

سخنگوی صنعت برق در ادامه پیرامون امکان واردات برق برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان بیان کرد: زیرساخت‌های لازم برای واردات برق از ترکیه مهیا شده و امکان انتقال نزدیک به ۶۰۰ مگاوات برق از این کشور برقرار است.

وی اضافه کرد: صنایع متقاضی واردات برق باید با تولیدکنندگان برق در ترکیه به توافق رسیده و پس از تسلیم توافق‌نامه به مدیریت شبکه برق ایران، امکان انتقال برق وارداتی از مبادی ورودی کشور به نقاط مصرف در سراسر ایران مهیا خواهد بود.

ذبیح‌زاده با تأکید بر آمادگی مدیریت شبکه برق ایران برای ترانزیت برق وارداتی به صنایع متقاضی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، تسهیلات لازم برای انتقال برق با تعامل طرف ترک و متناسب با تقاضای صنایع پیگیری می‌شود.

وی هم‌چنین با اشاره به قرارداد تهاتر گاز و برق با ارمنستان گفت: این قرارداد از منظر برق به نوعی واردات به حساب می‌آید. افزون بر این، ایران برق را به افغانستان و پاکستان ترانزیت می‌کند و در صورت وجود تقاضا و توافق با تولیدکنندگان خارجی، امکان استفاده از ظرفیت واردات برق نیز وجود دارد.

سخنگوی صنعت برق در پایان تأکید کرد: برنامه صنعت برق برای گذر از فصل سرد سال بر تکمیل ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و تأمین مداوم سوخت مورد نیاز آن‌ها استوار است و هم‌زمان با گسترش ظرفیت تولید، شبکه انتقال و توزیع و پیاده‌سازی طرح‌های مدیریت مصرف، کوشش می‌شود در اوج بار سال آینده کمترین میزان محدودیت برق به مشترکان تحمیل گردد.