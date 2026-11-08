به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال از ۲۶ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

مهدی زمانی معاون عملیات بازار بورس تهران در آستانه برگزاری هجدهمین نمایشگاه نظام مالی اعلام کرد: از جمله اهداف رونمایی پایگاه داده بورس تهران در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، تسهیل دسترسی عموم به داده‌های بازار و فراهم کردن بستری یک‌پارچه برای دریافت و استفاده از این اطلاعات، است.

او توضیح داد: پایگاه داده بورس تهران زمینه دسترسی آسان‌تر و ساختاریافته‌تر کاربران به داده‌های بازار را فراهم می‌کند.

مشروح گفت‌وگوی مهدی زمانی معاون عملیات بازار بورس تهران را درباره برنامه این رکن بازار سرمایه برای شرکت در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال را در ادامه بخوانید:

هدف بورس تهران از راه‌اندازی پایگاه داده بورس تهران چیست و این پایگاه با چه رویکردی طراحی شده است؟

یکی از الزامات توسعه بازار سرمایه، فراهم کردن دسترسی آسان، سریع و نظام‌مند به اطلاعات و داده‌های بازار است. داده‌های معاملاتی و اطلاعات مرتبط با بازار، ظرفیت قابل‌توجهی برای استفاده در حوزه‌های پژوهشی، تحلیل‌های اقتصادی و مالی، توسعه مدل‌های تحلیلی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری دارند.از این رو، بورس تهران با هدف تسهیل دسترسی عموم به داده‌های بازاری و فراهم کردن بستری یک‌پارچه برای دریافت و استفاده از این اطلاعات، اقدام به طراحی و راه‌اندازی «پایگاه داده بورس تهران» کرده است. این پایگاه در نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال رونمایی خواهد شد و زمینه دسترسی آسان‌تر و ساختاریافته‌تر کاربران به داده‌های بازار را فراهم می‌کند.

چه گروه‌هایی می‌توانند از این پایگاه استفاده کنند و راه‌اندازی آن چه مزایایی برای کاربران خواهد داشت؟

مخاطبان این پایگاه طیف گسترده‌ای از کاربران شامل: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، استادان و دانشجویان گرفته تا تحلیل‌گران مالی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی، توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای مالی و علاقه‌مندان به تحلیل داده‌های اقتصادی و مالی را در برمی‌گیرد. یکی از چالش‌های این گروه‌ها، دسترسی به داده‌های منظم و قابل استفاده برای انجام تحلیل‌ها و پژوهش‌های تخصصی است. پایگاه داده بورس تهران با در نظر گرفتن این نیاز، امکان جست‌وجو، انتخاب و دریافت داده‌های موردنظر را در قالب فایل اکسل فراهم کرده است. کاربران می‌توانند متناسب با نیاز خود، بازه زمانی داده‌ها را به‌صورت روزانه، ماهانه یا سالانه انتخاب کنند و با استفاده از قابلیت فیلترگذاری، اطلاعات موردنظرشان را استخراج کنند. این امکانات به کاهش زمان و هزینه دسترسی به داده‌ها کمک می‌کند و فرایند استفاده از اطلاعات بازار را برای کاربران ساده‌تر و کارآمدتر خواهد کرد.

راه‌اندازی این پایگاه چه تأثیری بر توسعه پژوهش و تحلیل داده‌محور در بازار سرمایه خواهد داشت؟

امروزه داده یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه بازارهای مالی محسوب می‌شود. دسترسی مناسب به داده‌های تاریخی و جاری بازار، زمینه انجام مطالعات عمیق‌تر، آزمون فرضیه‌های مالی، طراحی و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی، توسعه الگوریتم‌های تحلیلی و بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را فراهم می‌کند. برای مثال، دانشجویان و پژوهش‌گران می‌توانند از داده‌های بازار برای انجام مطالعات دانشگاهی و پایان‌نامه‌های تخصصی استفاده کنند؛ تحلیل‌گران نیز قادر خواهند بود با استخراج داده‌های موردنیاز خود، الگوهای رفتاری بازار را بررسی و مدل‌های تحلیلی دقیق‌تری طراحی کنند. از این منظر، دسترسی آسان‌تر به داده‌ها می‌تواند به گسترش فعالیت‌های پژوهشی، افزایش تولید دانش مالی و تقویت ارتباط میان بازار سرمایه، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فعالان حوزه فناوری مالی کمک کند.

آیا راه‌اندازی این پایگاه را می‌توان هم‌سو با توسعه شفافیت در بازار سرمایه ارزیابی کرد؟

بله. یکی از آثار مهم توسعه دسترسی عمومی به داده‌ها، تقویت شفافیت اطلاعاتی و فراهم شدن فرصت برابرتر برای بهره‌مندی از اطلاعات بازار است. هرچه دسترسی به داده‌های عمومی بازار تسهیل شود، امکان تحلیل مستقل، ارزیابی دقیق‌تر شرایط بازار و استفاده از اطلاعات برای طیف گسترده‌تری از مخاطبان فراهم خواهد شد. در این مسیر، بورس تهران با انتشار و تسهیل دسترسی به داده‌های قابل ارائه، تلاش می‌کند زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت اطلاعاتی بازار را فراهم کند. بدیهی است انتشار اطلاعات نیز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و با رعایت ملاحظات قانونی و محرمانگی انجام خواهد شد.

برنامه بورس تهران برای توسعه این پایگاه در آینده چیست؟

راه‌اندازی پایگاه داده بورس تهران آغاز مسیری برای توسعه خدمات داده‌محور در این مجموعه است. با دریافت بازخورد کاربران و شناسایی نیازهای پژوهشی، تحلیلی و تخصصی آن‌ها، امکان توسعه دامنه اطلاعات قابل ارائه، بهبود قابلیت‌های سامانه و تسهیل بیشتر فرایند دریافت داده‌ها فراهم خواهد بود. رویکرد بورس تهران در این زمینه، حرکت به سمت ایجاد یک مرجع قابل اتکا برای دسترسی به داده‌های بازار و فراهم کردن زیرساخت لازم برای تحلیل، پردازش و بهره‌برداری گسترده‌تر از اطلاعات بازار سرمایه است. امیدواریم این اقدام بتواند سهم مؤثری در توسعه پژوهش‌های مالی، ارتقای کیفیت تحلیل‌ها و گسترش فرهنگ استفاده از داده در بازار سرمایه کشور داشته باشد.