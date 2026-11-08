به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ ای کنگره این کشور در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد: آمریکا با نتایج آخرین انتخابات، گامی بزرگ به عقب برداشت.

رئیس جمهور آمریکا که از نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ ای کنگره این کشور و شکست سنگین هم حزبی هایش به شدت عصبانی است، اذعان کرد: حتی بازار سهام، که در دوران ریاست جمهوری ترامپ جهش داشت، در یک روز، ضرری معادل ۳ تریلیون دلار متحمل شد.

وی در ادامه مدعی شد: اما نگران نباشید، ما بازخواهیم گشت، بزرگتر و قوی‌تر از همیشه.