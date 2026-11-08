به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، در واکنش به برخی حواشی مطرح‌شده درباره مدیریت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ادعای «مدیر در سایه» و سهم‌خواهی‌های قومی و سیاسی در انتصابات، اظهار کرد: از هرگونه نقد و مشورت سازنده استقبال می‌کنم و معتقدم مدیریت حوزه سلامت باید بر اساس شایسته‌سالاری، تخصص و مصالح مردم انجام شود.

رد ادعای مدیریت در سایه

وی در واکنش به شائبه نقش‌آفرینی همسرش در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه گفت: من از صبح تا ساعات پایانی شب درگیر بازدیدها، پیگیری‌ها و امور اجرایی هستم و گاهی تا نیمه‌شب فرصت حضور در خانه را ندارم. این مسئولیت را با هدف خدمت پذیرفته‌ام.

پناهی با اشاره به اینکه همسرش فردی صاحب‌نظر و اهل اندیشه است، افزود: تصمیم‌گیر نهایی در دانشگاه، ساختار مدیریتی این مجموعه است و تصمیم‌ها بر اساس خرد جمعی و مصالح نظام سلامت اتخاذ می‌شود، نه نظر یک یا دو نفر.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه از نقد رسانه‌ها استقبال می‌کند، تصریح کرد: حتی از تک‌تک خبرنگاران و منتقدان مشورت می‌گیرم، اما تصمیم‌گیری‌ها در دانشگاه وابسته به نظر افراد خاص نیست.

سلامت مردم جای سهم‌خواهی طایفه‌ای نیست

وی در ادامه با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دانشگاه اظهار کرد: در انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه، نظر هیچ‌یک از نمایندگان دخیل نبوده و تاکنون نیز دخالتی در این زمینه صورت نگرفته است.

پناهی با تأکید بر اینکه تخصص و عملکرد افراد ملاک انتصابات است، گفت: با مسائل جناحی و طایفه‌ای کاری ندارم و حوزه سلامت جای سهم‌خواهی قومی و قبیله‌ای نیست؛ چراکه جان و سلامت مردم شوخی‌بردار نیست.

وی افزود: انتصابات بر اساس فرآیندهای قانونی، مصاحبه‌های علمی و تأییدیه‌های وزارت بهداشت انجام می‌شود و خاستگاه قومی و قبیله‌ای افراد نباید ملاک ارزیابی مدیران قرار گیرد.

۹۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های سلامت استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اقدامات عمرانی دانشگاه گفت: با نگاه ویژه دولت، ۹۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های اولویت‌دار حوزه سلامت استان مصوب شده و هفت پروژه بزرگ به‌صورت هم‌زمان در حال اجراست.

پناهی با اشاره به تعیین تکلیف دانشکده دندان‌پزشکی پس از ۱۳ سال بلاتکلیفی افزود: این دانشکده پس از تجهیز امکانات، اکنون با تعرفه‌های مناسب آموزشی به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.

وی همچنین از پیگیری پروژه‌های احداث مرکز جامع سرطان، بیمارستان سوختگی گچساران و بیمارستان سوانح یاسوج خبر داد و تصریح کرد: هیچ‌یک از پروژه‌های اولویت‌دار متوقف نشده‌اند.

پناهی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی استان بیان کرد: در یک سال اخیر ساختمان مرکزی اورژانس به مساحت یک‌هزار و ۶۰۰ مترمربع احداث و ۶ پایگاه جاده‌ای و شهری راه‌اندازی شده است که در مجموع، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع به فضای فیزیکی اورژانس استان افزوده و موجب توسعه ۳۰ درصدی این بخش شده است.

احداث ۲۴ خانه بهداشت و نوسازی تأسیسات بیمارستانی

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق محروم استان گفت: ۲۴ خانه بهداشت جدید در مناطق روستایی احداث می‌شود و سهم استان از طرح ملی احداث خانه‌های بهداشت به ۲۴ صدم درصد رسیده که بیش از دو برابر سهمیه معمول استان بر اساس شاخص‌های جمعیتی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هدف از اجرای این طرح را پایان دادن به اجاره‌نشینی خانه‌های بهداشت و استقرار خدمات در ساختمان‌های استاندارد و ملکی عنوان کرد.

وی همچنین از اجرای بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال پروژه بهسازی و نوسازی تأسیسات حرارتی و مکانیکی بیمارستان‌های شهید بهشتی، امام سجاد (ع)، شهید جلیل یاسوج و بیمارستان‌های گچساران و باشت خبر داد و گفت: این اقدامات با همکاری شرکت گاز استان و بدون تحمیل بار مالی جدید انجام شده است.

رشد ۴۰۰ درصدی مشارکت خیرین سلامت

پناهی با قدردانی از مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان اظهار کرد: کمک‌های خیرین سلامت از مرز ۳۰۰ میلیارد ریال گذشته و میزان مشارکت‌های مردمی در این حوزه رشد ۴۰۰ درصدی داشته است.

وی افزود: این کمک‌ها در بخش‌هایی از جمله توسعه همراه‌سراها، خرید تجهیزات پزشکی، تکمیل پایگاه‌های اورژانس و بخش شیمی‌درمانی هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درباره مطالبات کادر درمان نیز گفت: تأخیرهای ۱۸ تا ۲۳ ماهه در پرداخت کارانه‌ها به حدود هفت تا هشت ماه کاهش یافته و مطالبات نیروهای شرکتی نیز به‌روزرسانی شده است.

وی از اخذ سهمیه جذب ۳۸ پزشک متخصص برای استان خبر داد و افزود: تیم درمان دانشگاه در حال پیگیری از وزارت بهداشت برای افزایش سهمیه نیروهای متخصص و تقویت ظرفیت درمانی استان است.

توقف جذب خارج از ضابطه نیروها؛ آزمون استخدامی برگزار می‌شود

پناهی درباره وضعیت اشتغال در دانشگاه نیز اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید با هرگونه به‌کارگیری خارج از ضابطه و بدون مجوز قانونی جلوگیری شده تا بار مالی اضافی به مجموعه تحمیل نشود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوزهای قانونی برای اجرای پایلوت برنامه پزشک خانواده اخذ شده و به‌زودی فراخوان رسمی جذب نیرو از طریق آزمون، مصاحبه و گزینش منتشر خواهد شد.

پزشک خانواده راهکار کاهش هزینه‌های درمان مردم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در پایان با اشاره به اهمیت اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده گفت: هزینه‌های درمانی و پاراکلینیکی غیرضروری فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند و اجرای کامل این طرح می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب خانوارها داشته باشد.

پناهی افزود: در قالب طرح پزشک خانواده، برای هر سه هزار نفر یک پزشک معین تعریف می‌شود که مسئولیت پایش سلامت، غربالگری، پیشگیری و هدایت بیماران به سطوح تخصصی درمان را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: با اولویت دادن به پیشگیری به‌جای درمان و اجرای صحیح نظام ارجاع، می‌توان هزینه‌های درمانی مردم را به حداقل رساند.