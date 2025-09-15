خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: رشد شاخص‌های سلامت با افزایش خدمات بهداشتی و درمانی به مردم امکان پذیر است که در کهگیلویه و بویراحمد این مراکز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد خوبی داشته اما بعد از گذشت ۴۷ سال اکثر این مراکز نیاز به بازسازی مجدد دارند.

ساخت بیمارستان دهدشت در گرو همکاری تأمین اجتماعی؛ وعده‌ها بی نتیجه ماند

بیمارستان ۲۴۵ تخت خوابی دهدشت که قرار بود با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت ساخته شود حالا بعد از گذشت دو سال از وعده‌ها هنوز محقق نشده است.

سال ۱۴۰۲ بود که رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی به منظور بازدید از مراکز درمانی به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد، سفری امیدوار کننده برای تجهیز، تکمیل و توسعه مراکز درمانی و خدماتی این سازمان که شاید بیمارستانی نیز در این زمینه ساخته شود.

میرهاشم موسوی در بازدید از مرکز درمانی تأمین اجتماعی و پذیرش مصوبه دولت مبنی بر ساخت بیمارستان جدید برای این شهر مشارکت تأمین اجتماعی برای ساخت بیمارستان دوم دهدشت بر زبان‌ها جاری شد.

موضوعی امیدوار کننده برای افزایش شاخص‌های سلامت در این استان، بر این اساس مصوب شده بود که این بیمارستان در محوطه فعلی بیمارستان قدیم به صورت مشارکتی با وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی احداث شود.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نیز نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی خبر از اخذ مجوز بیمارستان ۲۴۵ تخت خوابی دهدشت داد و گفته بود این مرکز قرار است با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت ساخته شود.

مجوز ماده ۲۳ بیمارستان جدید دهدشت اخذ شده است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر به ضرورت توسعه متناسب بیمارستان‌ها اشاره کرد و بیان کرد: نباید در هر شهر کوچکی بیمارستان بزرگ احداث کنیم، اما در مناطقی مانند دهدشت، به‌دلیل نیاز بالا، احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی ضروری است.

یدالله رحمانی اظهار کرد: مسائل کلان استان به‌ویژه در حوزه سلامت را در سطح ملی پیگیری می‌کنیم اما احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در دهدشت ضروری است.

رئیس بهداشت و درمان کهگیلویه دنیز در گفت و گو با با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامطلوب بیمارستان دهدشت، گفت: بر اساس برآوردها ۱۲ سال طول خواهد کشید تا یک بیمارستان به بهره‌برداری برسد، در حالی که وضعیت فعلی درمانی شهرستان تاب چنین انتظاری را ندارد.

مهرداد رزم خواه با انتقاد از تصمیمات گذشته در خصوص مکان‌یابی بیمارستان دوم دهدشت اظهار کرد: زمینی که پیش‌تر برای بیمارستان دوم تعیین شده بود، با هزینه‌کرد نادرست و مسیر غیرمنطقی قطعاً به نتیجه نخواهد رسید و فاقد منطق کارشناسی است.

وی افزود: زمین دوم نیازمند همت مضاعف و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌هاست و دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر به پیشبرد این پروژه نیست.

این درحالی است که آمار مراجعات، درصد اشغال تخت‌ها و فشار بر کادر درمانی دهدشت روز به روز در حال افزایش است و بلاتکلیفی طرح بیمارستان دوم نه تنها سلامت مردم را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به وعده‌های مسئولان را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

بازسازی مراکز بهداشتی روستاها و نیاز به راه اندازی مرکز قلب

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان گچساران در حوزه درمان دارای ۳ بیمارستان خدماتی و درمانی می‌باشد.

امین رضایی افزود: بیمارستان شهید رجایی با ۸۸ تخت مصوبو ۱۲۰ تخت فعال، بی بی حکیمه ۹۶ تخت و نرگسی با ۱۳۷ تخت درمانی در حال خدمات رسانی به مردم می‌باشد.

وی از آماده سازی بیمارستان نرگسی با تأمین اعتبار و رفع موانع خبر داد و بیان داشت: بیمارستان نرگسی با چارت جدید هنوز به صورت کامل شروع به کار نکرده است. که در آینده با جذب نیروی انسانی و زیر ساخت‌های تکمیلی آماده بهره برداری کامل خواهد بود. در حال حاضر اورژانس، آزمایشگاه، سی تی اسکن این بیمارستان فعالی می‌باشد.

رضایی اضافه کرد: اولین مرکز سوختگی استان تحت عنوان بیمارستان سوختگی با ٨ تخت در شهرستان گچساران در حال ساخت می‌باشد.

وی نیازمندی‌های خدمات درمانی شهرستان را، راه اندازی بخش تخصص قلب، سرطان و سوختگی دانست و افزود: بیمارستان نرگسی پتانسیل لازم برای ارتقا بخش‌های قلب، چشم و سرطان را دارد که امیدواریم با تأمین اعتبار و کمک خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی این بخشهای مهم راه اندازی شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران با بیان اینکه ۴ مرکز خدمات جامع سلامت شهری با ۱٨ پایگاه سلامت با تمامی خدمات درمانی و پزشکی در شهرستان وجود دارد اظهار داشت: از این تعداد ۹ مرکز ساختمان آن استیجاری بوده که با وجود زمین، نیازمند تعریف پروژه و تأمین اعتبار برای ساخت ساختمان پایگاهای سلامت در شهرستان هستیم.

رضایی از ارائه ۷ مرکز درمانی به روستاییان خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه در بین روستاها مرکز آب شیرین و چهاربیشه فاقد ساختمان مناسب است که با رایزنی انجام شده مرکز خدماتی روستای چهاربیشه در آینده کلنگ زنی خواهد شد.

وی اضافه کرد: مرکز درمانی باباکلان نیازمند تعمیر می‌باشد.

کمبود زیر ساخت‌های درمانی در لنده، نیاز به تکمیل بیمارستان و آمبولانس

سرپرست شبکه بهداشت و درمان لنده هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو مرکز جامع سلامت روستایی در مناطق قیام و چهار راه آل طیب وجود دارد، گفت: مرکز قیام فاقد ساختمان بوده و به صورت سیار در حال ارائه خدمت به مردم است.

نورمحمد نعمتی اظهار کرد: مرکز چهار راه ال زیر ساخت‌هایی اعم از ساختمان و تجهیزات دارد و در حال ارائه خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه یک مرکز شهری و روستایی در این شهرستان به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمت است، تاکید کرد: این مرکز ۶ پزشک دارد اما نیاز به تجهیزات و آمبولانس دارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان لنده نیازمندی‌های مراکز درمانی این شهرستان را شامل دستگاه شوک، نوارقلب، سیستم مانیتورینگ، آزمایشگاه و ست کامل چشم پزشکی برای درمانگاه تخصصی برشمرد.

وی همچنین از کمبود پزشک متخصص در بخش‌های داخلی و اطفال خبر داد.

نعمتی همچنیین با اشاره به ساخت بیمارستان لنده نیز گفت: این بیمارستان هم اکنون ۷۵ درصد پیشرفت کاری دارد و فاز دوم آن نزدیک به اتمام است.

وی با اشاره به اینکه ماده ۲۳ این بیمارستان در وزارت بهداشت و درمان حل شده و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، افزود: در صورت تأمین اعتبار فاز سوم این نیز تکمیل می‌شود.

تکمیل بیمارستان چرام و نیاز به آمبولانس از مهمترین مشکلات زیرساختی

همچنین مدیر شبکه بهداشت و درمان چرام هم با بیان اینکه ۶ مرکز خدمات جامع سلامت در این شهرستان وجود دارد، گفت: از این تعداد ۲ مرکز در شهرهای چرام و سرفاریاب به صورت شبانه روزی هستند و مابقی نیز روستایی هستند.

حسین جعفری یکی از مهمترین مشکلات این شهرستان را ساخت بیمارستان عنوان کرد و ادامه داد: این بیمارستان در سال ۱۳۹۵ کلنگ زنی شده و بعد از سه سال راکد شدن از سال ۱۴۰۱ فعال شده و هم اکون فاز اول آن به اتمام رسیده و فاز دوم آن ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تاکید کرد: در صورت تأمین اعتبار فاز سوم این مرکز نیز به بهره برداری می‌رسد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان چرام با بیان اینکه این شهرستان ۳۶ هزارنفر جمعیت دارد، بیان کرد: ساخت بیمارستان و کمبود آمبولانس مهمترین مشکل این شهرستان است.

وی با بیان اینکه ۶ آمبولانس در این شهرستان وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴ آمبولانس مربوط به اورژانس ۱۱۵ بوده و دو آمبولانس نیز در شهر چرام و سرفاریاب فعال هستند که قدمت آنها به ۲۰ سال م یرسد.

مهمترین مشکل بهمئی کمبود آمبولانس

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمئی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در این شهرستان ۶ مرکز بهداشت و درمانی، یک بیمارستان و ۲۷ خانه بهداشت و دو پایگاه شهری وجود دارد.

علی آبشنگ افزود: ساخت ساختمان جامعه سلامت، و دو خانه بهداشت و سه خانه پزشک در شهر و روستا و نیاز به آمبولانس از مهمترین مشکلات بهداشت و درمان در این شهرستان است.

وی اظهار کرد: ۶ آمبولانس در این شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۴ آمبولانس فرسوده هستند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمئی نیاز به پزشک متخصص داخلی و اطفال را از دیگر مشکلات حوزه این شهرستان برشمرد.

از کمبود آمبولانس یا نیاز به ساخت مرکز بستر درمانی در مارگون

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مارگون نیز با بیان اینکه ۵ درمانگاه در این شهرستان وجود دارد، گفت: از این تعداد دو ساختمان روستاهای جوکال و مارگون نیاز به ساختمان جدید دارند.

حسین عدالت دوست با بیان اینکه ۲۷ خانه بهداشت و یک پایگاه سلامت در خود مارگون وجود دارد، افزود: از این تعداد ساختمان فرسوده بوده و نیاز به بازسازی دارند.

وی از فعالیت دو پایگاه اورژانس در این شهرستان خبر داد واظهار کرد: یکی از آمبولانس‌های مرکز اورژانس ۱۱۵ زیلایی تصادف کرده که نیاز به آمبولانس جدید دارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مارگون همچنین با بیان اینکه ۴ آمبولانس در این شهرستان وجود دارد، گفت: هر ۴ آمبولانس عمر آنها به ۱۵ سال می‌رسد و عملاً از کار افتاده هستند.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان نیاز به مرکز بستر درمانی و درمانگاه عمومی دارد، افزود: در حال اخذ مجوزهای آن هستیم که امیدواریم با همکاری کارخانه سیمان و از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی آن مرکز بستر درمانی ساخته شود.

در شهرستان بویراحمد نیز سه بیمارستان امام سجاد (ع)، شهید بهشتی و شهید جلیل در بخش دولتی و یک بیمارستان در بخش خصوصی وجود دارد که ساخت بیمارستان‌های سوختگی، سرطان و قلب از مهمترین نیاز مندی های این شهرستان و حتی استان است.

کمبود پزشک متخصص طب اورژانس و داخلی در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ما کمبود پزشک متخصص طب اورژانس، ای ان تی، داخلی و بیهوشی داریم که پیگیر هستیم بخشی از این کمبودها را رفع کنیم.

سیده رقیه پناهی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بخش بهداشت و درمان کهگیلویه و بویراحمد را نبود متخصص و فوق تخصص جراحی قلب عنوان کرد و ادامه داد: ما پزشک فوق تخصص و جراحی قلب را نداریم، علاوه بر اینکه تجهیزاتی در زمینه بخش قلب در مراکز درمانی ما وجود دارد که اگر مورد استفاده قرار نگیرند مستهلک می‌شوند.

وی به کمبود آمبولانس برای بخش اورژانس ۱۱۵ نیز اشاره کرد و یادآور شد: در دیدار با رئیس اورژانس کشور مقرر شد ۸ آمبولانس را اورهال کنند و وعده دادند که در نیمه دوم سال با وررود آمبولانس به کشور مشکل استان ما نیز رفع شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ۵۳ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی دانشگاه برای پرداخت حقوق هزینه می‌شود و اگر می‌توانستیم این مقدار را در بیمارستان‌ها هزینه کنیم بخشی از مشکلات را برطرف می‌شد.

بدهی‌های میلیاردی دانشگاه علوم پزشکی استان

وی بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بخش دارو را ۳۸۴ میلیارد تومان و پرنسل را ۳۳۸ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بخشی از مطالبات پرستاران در آبان ۱۴۰۳ پرداخت شد.

پناهی به بهسازی و بازسازی بیمارستان دهدشت نیز اشاره کرد و ادامه داد: اگر تخصیص اعتبار از بخش توازن به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص یابد می‌توانیم این مشکل را برطرف کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین از اخذ ماده ۲۳ برای بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی دهدشت خبر داد و تصریح کرد: مشکل ماده ۲۳ بیمارستان لنده نیز در حال مشکل است.

وجود ۷۲ طرح عمرانی نیمه تمام در بخش بهداشت و درمان

وی با بیان اینکه ۷۲ طرح عمرانی نیمه تمام در بخش بهداشت و درمان این استان وجود دارد، ابراز کرد: دانشکده پرستاری و دندانپزشکی دو طرح کهنه عمرانی این بخش هستند که امیدواریم بتوانیم آنها را به سرانجام برسانیم.

پناهی همچنین به بازدید از بیمارستان بهمئی اشاره کرد و گفت: دستور داده شد که بخش دیالیز و آزمایشگاه آن راه‌اندازی شود.