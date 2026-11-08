به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران یگان امداد مراغه در جریان اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون، ۵۶ حلقه انواع لاستیک خارجی خودروهای سنگین که فاقد مدارک معتبر گمرکی بود، کشف شد و در این رابطه یک نفر نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به برآورد کارشناسان درباره ارزش ۴۰ میلیارد ریالی این محموله، بر برخورد پلیس با قاچاق کالا تأکید کرد.

سرهنگ فارسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند. همچنین شهروندان می‌توانند انتقادها، پیشنهادها و تقدیرهای خود از عملکرد پلیس را از طریق سامانه ۱۹۷ مطرح کنند.