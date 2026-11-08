به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار سامانه پایش هواشناسی استان فارس، تا ساعت ۱۸:۳۰ شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، بیشترین میزان بارندگی سه‌ساعته در ایستگاه کوه‌چنار با ۱۹.۶ میلی‌متر ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه‌های خشت با ۱۷.۵ میلی‌متر و کمارج با ۱۱ میلی‌متر پس از کوه‌چنار، بیشترین میزان بارندگی سه‌ساعته را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در ایستگاه‌های شیراز ۷.۴ میلی‌متر، ارژن ۶.۸ میلی‌متر، صفاشهر ۵.۲ میلی‌متر، زرقان ۴ میلی‌متر و بوانات یک میلی‌متر بارندگی در بازه سه‌ساعته گزارش شده است.

در مجموع بارندگی سامانه اخیر نیز ایستگاه ارژن با ۶۷ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را ثبت کرده است. پس از آن ایستگاه‌های کوه‌چنار با ۲۲.۴ میلی‌متر، نورآباد ممسنی با ۲۱.۱ میلی‌متر و کازرون با ۲۰.۲ میلی‌متر قرار دارند.

بر اساس آمار اداره کل هواشناسی فارس، میانگین بارندگی استان در سامانه اخیر ۷.۹ میلی‌متر و میانگین بارندگی سال زراعی جاری تاکنون ۱۱.۱ میلی‌متر ثبت شده است.