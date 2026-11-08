مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی دو نفر در منطقه جنگلی سروستان واقع در محور ناهارخوران گرگان، عملیات جست‌وجو و نجات با حضور نیروهای امدادی آغاز شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش مردمی در ساعت ۱۷:۵۳ روز یکشنبه ۱۷ آبان، دو تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات زیارت و تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر به منطقه اعزام شدند.

سلیمی با اشاره به مشارکت ۶ نیروی امدادی در این عملیات اظهار کرد: نیروهای امدادی با استفاده از یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی کمک‌دار هایلوکس، عملیات جست‌وجو در منطقه جنگلی را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در جریان این عملیات، دو فرد مفقودشده شامل یک مرد و یک زن شناسایی و پیدا شدند و پس از انتقال به مکانی امن، عملیات جست‌وجو در ساعت ۲۱:۵۰ به پایان رسید.