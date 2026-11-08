حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» با هدف تداوم حضور و همراهی مردم در صحنه، طی روزهای آینده نیز در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار می‌شود و این برنامه‌ها با مشارکت اقشار مختلف مردم و حضور هیئت‌های مذهبی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در ادامه این اجتماعات، برنامه‌ریزی شده است از شنبه ۱۶ آبان تا جمعه ۲۲ آبان، هر روز یکی از میادین و مسیرهای اصلی شهر کرمانشاه میزبان حضور مردم باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به جدول زمان‌بندی این اجتماعات گفت: روز شنبه ۱۶ آبان، اجتماع مردمی در مسیر حوزه علمیه به سمت بریدگی مرادحاصل، یکشنبه ۱۷ آبان از میدان آزادی به سمت چهارراه بسیج و دوشنبه ۱۸ آبان از میدان جمهوری اسلامی به سمت چهارراه هلال‌احمر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عبدی ادامه داد: سه‌شنبه ۱۹ آبان، میدان نیایش به سمت بلوار نصر، چهارشنبه ۲۰ آبان محدوده الهیه و میدان رسالت به سمت میدان شاهد و پنجشنبه ۲۱ آبان نیز میدان غدیر میزبان این اجتماعات خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اجتماع روز جمعه ۲۲ آبان نیز از چهارراه راه‌آرشاد به سمت چهارراه گلستان برگزار می‌شود و برنامه‌های هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ با قرائت قرآن کریم آغاز خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به تقارن بخشی از این برنامه‌ها با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: در همین راستا، مراسم ویژه عزاداری و برنامه‌های مرتبط با ایام فاطمیه نیز در چارچوب این اجتماعات پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اقامه عزاداری دسته‌جمعی و رونمایی از نماد تکیه مادربزرگ اشاره کرد.

حجت الاسلام عبدی در پایان از مردم کرمانشاه دعوت کرد با حضور در این اجتماعات، استمرار حضور و مشارکت مردمی را در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده رقم بزنند.