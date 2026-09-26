  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

کرمیان: بیش از ۴۸۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف امحا شد

کرمیان: بیش از ۴۸۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف امحا شد

کرمانشاه - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و خارج کردن بیش از ۴۸۰ کیلوگرم گوشت، آلایش و خمیر مرغ غیرقابل مصرف از چرخه مصرف خبر داد.

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و امحای بیش از ۴۸۰ کیلوگرم گوشت، آلایش و خمیر مرغ غیرقابل مصرف در جریان بازدیدهای بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی خبر داد.

وی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده از مراکز تهیه، تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی، مواردی از گوشت، آلایش و خمیر مرغ شناسایی شد که به دلیل مشکلات بهداشتی و کیفی قابلیت مصرف نداشتند و از چرخه مصرف انسانی خارج شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه افزود: مجموع فرآورده‌های غیرقابل مصرف شناسایی‌شده در این بازدیدها بیش از ۴۸۰ کیلوگرم بوده که مطابق ضوابط بهداشتی جمع‌آوری و امحا شده است.

کرمیان با اشاره به روند نظارت بر فرآورده‌های خام دامی گفت: محصولات عرضه‌شده به شهروندان پیش از مصرف از نظر وضعیت بهداشتی، سلامت و قابلیت مصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت مشاهده فرآورده‌های فاقد شرایط لازم، اقدامات قانونی برای جمع‌آوری آنها انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است و نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه، تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی به شکل مستمر ادامه دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از شهروندان خواست برای خرید فرآورده‌های خام دامی به مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی مراجعه کنند.

کرمیان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا تخلفات بهداشتی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی دامپزشکی اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 6959106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها