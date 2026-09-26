کرمیان: بیش از ۴۸۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف امحا شد

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و امحای بیش از ۴۸۰ کیلوگرم گوشت، آلایش و خمیر مرغ غیرقابل مصرف در جریان بازدیدهای بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی خبر داد.

وی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده از مراکز تهیه، تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی، مواردی از گوشت، آلایش و خمیر مرغ شناسایی شد که به دلیل مشکلات بهداشتی و کیفی قابلیت مصرف نداشتند و از چرخه مصرف انسانی خارج شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه افزود: مجموع فرآورده‌های غیرقابل مصرف شناسایی‌شده در این بازدیدها بیش از ۴۸۰ کیلوگرم بوده که مطابق ضوابط بهداشتی جمع‌آوری و امحا شده است.

کرمیان با اشاره به روند نظارت بر فرآورده‌های خام دامی گفت: محصولات عرضه‌شده به شهروندان پیش از مصرف از نظر وضعیت بهداشتی، سلامت و قابلیت مصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت مشاهده فرآورده‌های فاقد شرایط لازم، اقدامات قانونی برای جمع‌آوری آنها انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است و نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه، تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی به شکل مستمر ادامه دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از شهروندان خواست برای خرید فرآورده‌های خام دامی به مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی مراجعه کنند.

کرمیان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا تخلفات بهداشتی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی دامپزشکی اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.