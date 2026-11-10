به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف و در راستای پاسداشت صبر، ایثار و فداکاری مادران صبور میناب، مراسم نواختن «زنگ صبر» با حضور کورش نیک‌ طبع، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سیریک، محمد رضا محمدی رابر، رئیس دادگستری شهرستان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مسئولان شهرستان در مدرسه امام صادق (ع) روستای روتان بخش بمانی برگزار شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت مقام والای مادران صبور و فهیم میناب و ترویج فرهنگ صبر، گذشت، همدلی، سازش و عدالت در جامعه برگزار شد؛ فرهنگی ارزشمند که نقش بسزایی در تحکیم بنیان خانواده، کاهش اختلافات و تقویت آرامش اجتماعی دارد.

محمدرضا محمدی رابر، رئیس دادگستری شهرستان سیریک، در این مراسم با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، اظهار داشت: صبر، گذشت و روحیه سازش از ارزش‌ های بنیادین جامعه اسلامی است و شوراهای حل اختلاف با بهره‌ گیری از این ظرفیت‌ های ارزشمند، نقش مؤثری در حل‌ و فصل اختلافات، گسترش عدالت و ایجاد آرامش در جامعه ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه والای مادران صبور میناب افزود: صبر و استقامت مادران، جلوه‌ای از ایمان، ایثار و بزرگواری است که می‌تواند الگویی ارزشمند برای نسل امروز در مسیر تحمل سختی‌ ها، گذشت و حفظ انسجام اجتماعی باشد.

کورش نیک‌ طبع، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سیریک، نیز در این مراسم با گرامیداشت مقام مادران صبور میناب، بیان کرد: زنگ صبر، نمادی از فرهنگ عمیق صبوری، محبت و گذشت در جامعه است؛ فرهنگی که ریشه در آموزه‌ های دینی و ارزش‌ های انسانی دارد و تقویت آن، زمینه‌ ساز همبستگی، آرامش و انسجام بیشتر در جامعه خواهد بود.

وی تصریح کرد: صبر و فداکاری مادران، به‌ ویژه مادران داغ‌ دیده و صبور میناب، یادآور ظرفیت عظیم انسان برای ایستادگی در برابر دشواری‌ هاست و تکریم این روحیه ارزشمند، وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی برای همه ما به شمار می‌رود.

در پایان این مراسم، نواختن زنگ صبر به‌ عنوان نمادی از احترام به مقام مادران، ترویج فرهنگ سازش و تقویت روحیه همدلی و عدالت‌ خواهی در میان دانش‌ آموزان و آحاد جامعه مورد تأکید قرار گرفت.