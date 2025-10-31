امام جمعه گناوه: اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به فرمایشی ارزشمند از حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره (س) فرمودند: «اگر انسان در زندگی خود خالص‌ترین عباداتش را به درگاه خداوند تقدیم کند، خداوند نیز بهترین مصلحت را به او عنایت می‌فرماید.

وی افزود: این جمله نورانی و ارزشمند نشان می‌دهد که اگر انسان در مسیر بندگی خدا با خلوص نیت گام بردارد، خداوند بهترین خیر و صلاح را برای او رقم می‌زند، حتی اگر خود انسان مصلحت خویش را نداند، گاه انسان به چیزی علاقه دارد در حالی که خیر او در آن نیست، و گاهی از چیزی کراهت دارد اما همان در نگاه الهی خیر و صلاح اوست.

لزوم الگوگیری از سیره حضرت زهرا

امام جمعه گناوه با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت بانوی بزرگ اسلام (س) تصریح کرد: در ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، علاوه بر اینکه آئین‌های سوگواری و عزاداری حضرت زهرا (س) را گرم و پرشور برگزار کنیم باید سبک زندگی، رفتار، عفت، حجاب و صداقت آن حضرت را الگوی خویش قرار دهیم که امام عصر (عج) فرمود: دختر پیغمبر (ص) برای همه ما اسوه و الگوست.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با تأکید بر اینکه جامعه امروز از الگوگیری سیره اهل‌بیت (س) فاصله گرفته است، گفت: هر اندازه از زندگی و سیره اهل‌بیت (ع) فاصله بگیریم، آسیب‌های اجتماعی، طلاق، اختلافات و بی‌عفتی‌ها در جامعه افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به فضائل بی شمار حضرت فاطمه زهرا (س) ادامه داد: حضرت زهرا (س) در وصیت‌نامه خود سه جمله آموزنده بیان کردند که هر یک درسی بزرگ برای جامعه امروز ما است و به امیرالمومنین علی (ع) فرمودند: «در طول زندگی‌ام هرگز به شما دروغ نگفتم، هرگز خیانت نکردم و هیچ‌گاه مخالفت امر شما را ننمودم.» این سه ویژگی یعنی صداقت، امانت‌داری و اطاعت از ولی، پایه‌های استحکام زندگی خانوادگی و اجتماعی و درس بزرگی برای همه ما است.

وی با اشاره به کتاب «به نور فاطمه هدایت شدم» اثر دکتر عبدالمنعم حسن، اندیشمند سنی‌مذهب سودانی، گفت: این عالم پس از مطالعه خطبه فدکیه و آشنایی با معارف حضرت زهرا (س) هدایت شد و کتابی در بیان نورانیت و حقیقت آن حضرت نگاشت؛ این خود نشان می‌دهد که پیام فاطمی فراتر از مرزهای مذهبی است و دل‌های پاک را متحول می‌سازد.

دشمنی استکبار با ملت ایران به دلیل استقلال طلبی است

امام جمعه گناوه با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: ۱۳ آبان، سه رویداد بزرگ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض و سخنرانی علیه مصوبه کاپیتولاسیون، شهادت تعدادی از دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ را در خود جای داده است که هر سه، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی استکبار جهانی است.

وی گفت: امروز نسل جوان و نوجوان می‌پرسد چرا تقابل با آمریکا پایان نمی‌یابد و دائمی است؛ پاسخ این سوال روشن است، زیرا نظام سلطه و استکبار هرگز استقلال ملتی را که می‌خواهد آزاد و مستقل تصمیم بگیرد، برنمی‌تابد و هر کشوری را که بخواهد مستقل تصمیم بگیرد یا منافع آمریکا را به چالش بکشد هدف قرار می‌دهد.

وی گفت: شعار انقلاب ما «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود و دشمنی آمریکا با ما، نه به‌خاطر جمهوریت بلکه به‌دلیل استقلال‌طلبی ما است.

وی افزود: از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲و تا امروز، هر جا ملت در برابر زیاده‌خواهی آمریکا ایستاده، مورد دشمنی قرار گرفته است. ملت ایران چون نخواسته زیر بار ظلم و سلطه رود، آماج فشارها و تحریم‌ها قرار گرفته است، اما مسیر عزت و استقلال را ادامه داده است.

وی ادامه داد: دشمنان ایران اسلامی از استقلال کشور و ملت ما در ترس و واهمه هستند و این دشمنی‌ها نیز به همین دلیل است.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به اینکه هدف همه انبیا الهی توحید و استکبارستیزی بوده است، تأکید کرد: همه پیامبران الهی مأمور به مبارزه با طاغوت و استکبار بودند و حضرت زهرا (س) نیز در خطبه فدکیه نماد استکبارستیزی و دفاع از حق ولایت بود و از این رو، روز ۱۳ آبان روزی است که روح مبارزه با ظلم و تبعیت از راه انبیا در آن زنده می‌شود.

وی با دعوت از مردم به حضور گسترده در برنامه‌های ایام فاطمیه و راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار داشت: این روز، روز عزت و شرف ملت ایران است؛ روزی که دانش‌آموز، دانشجو و آحاد ملت با حضور خود استکبارستیزی را بار دیگر فریاد خواهند کرد.

سبک زندگی متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد

امام جمعه گناوه با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی گفت: امروز اصلاح و ارتقا فرهنگ عمومی وظیفه تمام آحاد جامعه و همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی است.

وی گفت: مؤثرترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است و فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت جامعه را تشکیل می‌دهد.

امام جمعه گناوه یادآور شد: فرهنگ عمومی سبک پوشش، گفتار، رانندگی، رعایت حقوق همسایگان و حفظ منابع طبیعی و فضای سبز تا نحوه ساخت و ساز و معماری شهری، توجه به تحصیل فرزندان، ابراز همدردی با نیازمندان و بسیاری موارد در زندگی را شامل می‌شود.

وی تأکید کرد: سبک زندگی ما باید متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد متأسفانه در بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها و رفتارها سبک غربی جایگزین الگوی اصیل ایرانی و اسلامی شده است باید در معماری، پوشش، روابط اجتماعی و خانوادگی فرهنگ فاطمی و علوی و نبوی را احیا کنیم.