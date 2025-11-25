ترویج سیره فاطمی در نمایشگاه «فاطمه، راه نجات» در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام (س)، نمایشگاه فاطمه راه نجات، برای ششمین سال با هدف معرفی سبک و سیره زندگی حضرت زهرا (س) در محل امامزادگان باقریه بیرجند در حال برگزاری است.

در این رویداد فرهنگی که ایمان و هنر در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، جلوه‌ای تازه از فرهنگ فاطمی به بازدید کنندگان از این نمایشگاه ارائه شده است.

این نمایشگاه که توسط گروه جهادی زمینه سازان ظهور در بیرجند برپا شده است، دارای بخش‌های مختلفی مانند غرفه‌های ولایت پذیری، عفاف و حجاب، سبک و شیوه زندگی حضرت زهرا (س) و غرفه‌های مربوط به برگزاری نمایش صحنه‌ای است.

نمایشگاه فاطمه راه نجات نمایشگاه برتر فاطمی کشور در سال گذشته شناخته شده و تا پنجشنبه ۶ آذرماه از ساعت ۱۷ و ۳۰ تا ۲۱ شب پذیرای بازدیدکنندگان از این نمایشگاه است.