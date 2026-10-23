مطالبات بیش از ۱۰۰ شهروند در خورموج بررسی و پیگیری شد

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میز ارتباطات مردمی با هدف رسیدگی به درخواست‌ها، بررسی مشکلات و تسهیل در روند پاسخگویی به مطالبات شهروندان برگزار شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانکی استان به‌صورت مستقیم پاسخگوی مردم بودند.

وی افزود: در این برنامه، مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ورزش و جوانان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر، مدیران عامل بانک‌های ملت، پست‌بانک و توسعه تعاون و همچنین معاونان مدیران کل راه و شهرسازی و بهزیستی حضور داشتند.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم بیان کرد: دولت چهاردهم بر این موضوع مهم اصرار و تاکید ویژه ای دارد و قطعا برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه طرح بی‌واسطه مسائل و مشکلات شهروندان را فراهم می‌کند و موجب می‌شود درخواست‌ها با حضور مسئولان مرتبط بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

مقاتلی با قدردانی از همراهی و پیگیری امام جمعه شهرستان دشتی در برگزاری این میز خدمت، تعامل و همدلی میان مسئولان را از عوامل مؤثر در بهبود روند خدمت‌رسانی دانست و گفت: خروجی تعامل، همدلی و وفاق مدیران در سطح شهرستان در قالب خدمت بی‌منت به مردم و پیگیری مطالبات آنان نمود پیدا می کند.

وی تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهرستان، رسیدگی به مسائل مردم، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری درخواست‌های شهروندان تا حصول نتیجه است.