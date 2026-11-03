به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، عصر سه‌شنبه در جریان بازدید میدانی از روستاهای دهستان چله، مسائل و مطالبات ساکنان ۳۷ روستای این دهستان را بررسی کرد.

این بازدید با حضور امام جمعه، جانشین فرمانده سپاه، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب طرح مدیریت محله‌محور انجام شد. دهستان چله دارای ۷ هزار و ۶۸۰ نفر جمعیت در قالب یک‌هزار و ۸۴۱ خانوار است.

رضایی هدف از این برنامه را شناسایی مستقیم مشکلات، گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با مردم و تبدیل مطالبات آنان به اقدامات اجرایی عنوان کرد و گفت: رسیدگی به خواسته‌های مردم، رفع مشکلات زیرساختی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی روستاها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی با اشاره به بررسی مسائل حوزه‌های آب، برق، راه، آموزش و بهداشت افزود: اصلاح شبکه برق و روشنایی معابر روستاهای کله‌سوند و عبدالعزیز، شانه‌سازی جاده کله‌سوند و بررسی وضعیت زمین مدرسه روستای وارگه سفلی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.

فرماندار گیلانغرب به دیگر مطالبات حوزه آب اشاره کرد و گفت: بهسازی شبکه آب شرب پشته سماوات، رفع شکستگی شبکه آب چشمه‌کبود روتوند و تعیین تکلیف تأمین آب روستای کاسه‌کران نیز در جریان این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی ادامه داد: آسفالت مسیر منتهی به سالن ورزشی روستای هوشیار، اصلاح پل چشمه مورینه، زیرسازی جاده بانمیدان عبدالله، تأمین اعتبار برای آسفالت روستاهای شیرزادی و شاعران و تکمیل کانال چشمه‌پهن علیشاه از دیگر درخواست‌های اهالی بود که برای پیگیری آن‌ها دستورات لازم صادر شد.

وی همچنین از بررسی وضعیت خدمات‌رسانی مرکز جامع خدمات سلامت چشمه علیشاه خبر داد و افزود: اطلاع‌رسانی درباره ساعات مراجعه پزشک این مرکز نیز مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، روند اجرای پروژه جاده قلاجه به گیلانغرب در این بازدید بررسی شد.

فرماندار شهرستان گیلانغرب در ادامه با حضور در روستای سنگ‌چین صالح از روند اجرای پل این روستا بازدید کرد و بر ضرورت پیگیری مراحل اجرایی و تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد.

رضایی با تأکید بر مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در قبال مطالبات مردم خاطرنشان کرد: مدیران باید با حضور مستمر در مناطق روستایی، مشکلات را از نزدیک بررسی کنند و با هماهنگی و پیگیری جدی، زمینه رفع موانع و بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را فراهم آورند.

وی در پایان گفت: مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موضوعات مطرح‌شده در این بازدید را در چارچوب وظایف خود پیگیری کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه دهند.